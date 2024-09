Le Ferrari più belle al mondo a Udine Giovedì 19 settembre

Appuntamento speciale per i migliori cento clienti di Ferrari spa che domani mattina pranzeranno sotto la Loggia del Lionello per una speciale “cavalcade” in Regione, organizzata dal Cavallino. L’iniziativa, che farà particolarmente piacere agli estimatori della rossa di Maranello, sarà ospitata anche dalla città di Udine con una speciale accoglienza della carovana. Torna infatti per la sua settima edizione Cavalcade Classiche, uno degli eventi più esclusivi del mondo dell’automobilismo. Dal 19 al 21 settembre, il Friuli Venezia Giulia e la Slovenia saranno il palcoscenico di un’esperienza di guida unica dedicata ai clienti Ferrari. Giovedì 19 settembre le 70 auto storiche arriveranno in città provenienti da Cividale, entreranno in centro storico e saranno posizionate in piazza Libertà e in via Vittorio Veneto, mentre i loro proprietari saranno ospiti di un pranzo di gala proprio sotto la loggia del Lionello, dove verrà allestito un catering. Al termine del pranzo le Rosse ripartiranno verso Palmanova. A disposizione degli appassionati molti modelli speciali che hanno segnato la storia del Cavallino Rampante. Tra questi avrà un posto d’onore la 125 S del 1947, la prima vettura a portare il nome Ferrari. Ci saranno anche delle supercar che hanno rappresentato l’apice della tecnologia automobilistica nel corso dei decenni, definendo nuovi standard nel settore: GTO, F40, F50, Ferrari Enzo.