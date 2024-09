Memorial Enzo Cainero a Ovaro. sabato 21 settembre

Ovaro, la Comunità di Montagna della Carnia e tutto il mondo del ciclismo e dello sport friulano dedicano due giornate a un grande amico che è rimasto nel cuore di tutti: Enzo Cainero.

Sabato 21 e domenica 22 settembre sono in programma due giornate di eventi, culturali e sportivi, in un lungo momento di aggregazione, all’insegna della promozione del territorio: un mantra che proprio Enzo Cainero ha sempre osservato e perseguito in tutte le sue spettacolari ed indimenticabili iniziative.

La manifestazione è ideata dalla Carnia Bike, del presidente Fabio Forgiarini, con il sostegno del Comune di Ovaro, della Comunità di Montagna della Carnia e la collaborazione preziosa della Sezione Carnica dell’Associazione Nazionale Alpini, la Società Sportiva Ovarese, l’associazione Piani di Vas e la Cimenti Sci Carnia.

Nella serata di sabato 21, a partire dalle 18.30, al centro socio culturale di Ovaro, andrà in scena la proiezione del docufilm “Enzo Cainero”, della regista Antonia Pillosio, prodotto dalla Sede Rai del Friuli Venezia Giulia. Proprio la regista sarà presente in sala e avrà modo di confrontarsi con i presenti, ripercorrendo attraverso le immagini le tappe principali e gli aneddoti più importanti dell’opera organizzativa del patron Enzo nel corso degli anni.

Domenica 21, alle 9, ci sarà un momento commemorativo in onore a Enzo Cainero, prima della partenza della cicloturistica e della ciclopedalata “Carnia Valcalda Classic“, riservata alle categorie amatoriali e aperta anche ai ciclopedalatori che vogliano aggregarsi.

La corsa, valida per il campionato regionale amatori FCI FVG, sarà accompagnata negli ultimi chilometri anche dai giovanissimi atleti della Carnia Bike, che andranno incontro alla carovana negli ultimi chilometri per poi giungere assieme ai partecipanti al traguardo di Ovaro.

Il percorso della Carnia Valcalda Classic parte dall’arco “Zoncolan” a Liariis, toccando Comeglians, Ravascletto, Cercivento, Sutrio, Arta Terme, Zuglio, Tolmezzo e Villa Santina, prima di rientrare a Ovaro.

Accanto alla corsa ciclistica, nella zona della piattaforma a Spin di Ovaro, subito dopo la partenza, dalle 9.45 alle 11.45 circa, si svilupperà un confronto/dibattito sul tema dello sviluppo del turismo in bicicletta in Carnia, al quale parteciperanno autorità e operatori del settore. Gli interventi saranno trasmessi in diretta dall’emittente Media24, sul canale 77 del digitale terrestre.

Accanto al confronto televisivo sarà possibile per tutti, soprattutto le famiglie e i bambini, provare dei mini percorsi studiati per divertirsi in sicurezza ed avvicinarsi alla bicicletta in modo divertente.

Nel pomeriggio di domenica sono in programma le premiazioni della Carnia Valcalda Classic, con la vestizione della maglia di campione FVG 2024, da parte della Federciclismo regionale.

Per iscrizioni ed informazioni sulla ciclopedalata aperta a tutti, il sito di riferimento è www.carniabike.it