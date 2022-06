Le mie 2 migliori blockchain per gli NFT

Queste sono le mie due migliori blockchain per l’acquisto e la vendita di NFT.

I token non fungibili (NFT) sono esplosi nel 2021 e hanno portato le criptovalute e la tecnologia blockchain nella coscienza pubblica. Gli NFT sono essenzialmente gettoni su una blockchain come Ethereum o Solana che rappresentano la proprietà di un bene unico. Questi beni possono essere qualsiasi cosa, da un’opera d’arte a un personaggio in un gioco play-to-earn (P2E) o persino un lotto di proprietà digitale nel metaverso.

Spesso ci si chiede perché le NFT abbiano un valore o un potere duraturo

La mia risposta è che così come i confini tra la nostra vita digitale e quella fisica continuano a sfumare, anche i confini tra opere d’arte e cimeli fisici e digitali sono destinati a svanire. A mio avviso, i NFT possono anche essere visti come uno “status symbol”, in quanto hanno un cachet e possono trasmettere prestigio o status al proprietario. È una cosa che l’uomo fa fin dall’antichità. Questo non significa che tutti i NFT siano degni di investimento: come ogni tipo di oggetto da collezione o di opera d’arte, alcuni progetti e pezzi avranno più potere di altri. Artisti di spicco come Dmitri Cherniak e Tyler Hobbs hanno creato progetti come Ringers e Fidenza come NFT, indicando che i mondi dell’arte tradizionale e degli NFT si stanno fondendo sempre più.

Le blockchain hanno reso possibili gli NFT perché hanno facilitato la possibilità di scambiarli quasi istantaneamente e perché forniscono ai proprietari una provenienza immediata; c’è un registro pubblico dell’autenticità dell’NFT, di chi lo possiede e dei dettagli di tutte le transazioni che lo coinvolgono. Gli investitori interessati agli NFT possono iniziare a cercarli e ad acquistarli su exchange come OpenSea e Magic Eden. Ecco le mie tre migliori blockchain per l’acquisto e la vendita di NFT.

1. Ethereum

Ethereum è la blockchain più affermata per gli NFT. È così che sono saliti alla ribalta e alla coscienza pubblica l’anno scorso. Che si tratti di Bored Apes Yacht Club o di Cryptopunks, su Ethereum ci sono enormi progetti di NFT e nessun’altra blockchain può ancora competere con essa in termini di vendite nell’ordine delle centinaia di migliaia o addirittura dei milioni di dollari. Bored Apes vende abitualmente per oltre un milione di dollari. I già citati progetti Ringers e Fidenza sono stati creati su Ethereum. L’anno scorso, Everydays di Beeple: The First 5,000 Days NFT è stato venduto per 69,400,000 dollari da Christie’s.

OpenSea, valutata 13 miliardi di dollari, è il principale mercato per gli NFT di Ethereum e, per certi versi, è la borsa di riferimento per lo spazio NFT nel suo complesso. Gli investitori interessati possono consultare e acquistare NFT di Ethereum su NFT profit sito e utilizzare un portafoglio MetaMask per connettersi a OpenSea. MetaMask è un portafoglio Ethereum popolare e facile da usare, utilizzato da 21 milioni di persone in tutto il mondo.

A febbraio sono state effettuate vendite su Ethereum per un valore di 2,4 miliardi di dollari, con un prezzo medio di circa 2.260 dollari per transazione. Sebbene questi numeri siano in calo rispetto a gennaio, nel quadro generale sono in aumento rispetto ai 136 milioni di dollari dello scorso febbraio, il che rappresenta un aumento del 1700% rispetto all’anno precedente. Inoltre, a febbraio sono stati registrati quasi 240.000 acquirenti unici, rispetto ai soli 9.000 del febbraio 2021, a dimostrazione del fatto che le NFT di Ethereum stanno guadagnando terreno e stanno diventando più diffuse.

2. Solana

Solana si è affermata come la seconda blockchain più importante per gli NFT e sta guadagnando slancio. Anche se non hanno un prezzo di listino così alto come i progetti di punta su Ethereum, c’è molta attività in corso. Magic Eden è attualmente il mercato predominante per i Solana NFT, in termini di vendite e di volume.

L’acquisto di Solana NFT è un processo semplice. È necessario disporre di un portafoglio Solana come Phantom, il più importante. Potete quindi andare su Magic Eden o su un altro exchange e sfogliare le collezioni. Se ne vedete una che vi interessa, potete cliccare per collegare il vostro portafoglio, assicurarvi di avere la quantità necessaria di Solana in quel portafoglio e poi potete cliccare su Acquista ora per effettuare l’acquisto. Il NFT apparirà poco dopo nel vostro portafoglio nella sezione “Collezioni”.

A febbraio, Solana ha registrato un volume totale di 149 milioni di dollari con un prezzo medio di 469 dollari per transazione. I numeri delle vendite totali sono in realtà in calo rispetto allo scorso autunno, quando gli NFT di Solana hanno fatto la loro comparsa sulla scena, in parte perché il prezzo di Solana è sceso da allora. Tuttavia, il numero di acquirenti e venditori unici e le transazioni sono in crescita.