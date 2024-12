L’ex negozio Vattolo diventa una “Officina” dedicata all’artigianato locale

Prende vita nel cuore di Udine una nuova iniziativa a sostegno dell’artigianato locale e della promozione economica del territorio. L’ex negozio Vattolo, situato nel Palazzo Comunale, ospita fino al 31 dicembre “L’Officina – Spazio Artigiano in Centro”, un progetto promosso da Comune di Udine – grazie all’impegno congiunto dell’Assessorato alle Attività Produttive, guidato da Alessandro Venanzi, del Manager del Commercio Diego Caufin, e dell’Assessore al Patrimonio Gea Arcella – da Confartigianato-Imprese Udine e CNA FVG con il sostegno del CATA Artigianato FVG.

L’iniziativa è una risposta concreta per valorizzare l’artigianato locale durante il periodo natalizio, ma che andrà oltre. Dal mese di dicembre fino ad aprile, “L’Officina” ospiterà artigiani di tutti i settori produttivi, dalle manifatture ai servizi alla persona passando per le costruzioni e i servizi alle imprese, che metteranno in mostra la loro maestria, illustreranno il proprio saper fare e potranno anche proporre i propri prodotti.

«Questo progetto dimostra come pubblico e privato possano collaborare per animare il centro cittadino, soprattutto durante un periodo strategico come quello delle festività natalizie. Udine si conferma una città attenta al turismo e alle tradizioni locali, capace di coniugare innovazione e valorizzazione del nostro patrimonio artigianale», ha dichiarato l’Assessore Alessandro Venanzi.

«La rigenerazione dell’ex negozio Vattolo rappresenta non solo un’opportunità per rivitalizzare uno spazio storico, ma anche un segnale importante per attrarre nuove iniziative imprenditoriali sul territorio. Udine ha bisogno di soluzioni creative come questa per accrescere la propria attrattività, soprattutto nei confronti del comparto artigiano», ha aggiunto l’Assessore al Patrimonio Gea Arcella.

«Le due associazioni di categoria degli artigiani ancora una volta hanno creduto nel valore di questa città e nella possibilità che le attività artigiane siano un volano per la vivacità commerciale del capoluogo friulano – affermano il presidente di Confartigianato Imprese Udine, Graziano Tilatti, e il presidente di Cna Fvg, Maurizio Meletti -. Perciò, in questa occasione abbiamo fattivamente collaborato con il Comune e il Distretto del Commercio affinché gli spazi ex Vattolo tornassero a essere un luogo attrattivo nel cuore di Udine».

Dal 1° gennaio “L’Officina”, oggetto della concessione a favore di Confartigianato-Imprese Udine, diventerà anche un punto di incontro culturale e formativo. Durante il periodo di concessione, saranno organizzati laboratori didattico-esperienziali rivolti a studenti delle scuole primarie e secondarie. Questi appuntamenti, curati con il supporto dei Maestri Artigiani di Confartigianato, mirano a stimolare nei giovani l’interesse per le professioni artigianali, tramandando saperi tradizionali e mostrando le moderne innovazioni del settore.

Tra gli obiettivi del progetto vi è anche quello di stimolare nuove sinergie tra istituzioni, scuole e imprese, per promuovere le eccellenze locali e rilanciare il tessuto economico cittadino. I laboratori, aperti anche a famiglie e cittadini, diventeranno un’occasione unica per riscoprire tradizioni e mestieri, contribuendo a rafforzare il legame tra il “saper fare” artigiano e l’identità del territorio.

Il Comune di Udine e Confartigianato-Imprese Udine si impegnano a delineare un calendario ricco di iniziative per animare “L’Officina”, che si candida a diventare un nuovo punto di attrazione per la città e i suoi visitatori.