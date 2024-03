Lignano: Biker Fest, novità con il Chicano show – 9/12 maggio 2024

La 38ª edizione del Biker Fest International si avvicina, e quest’anno porta con sé una novità entusiasmante: il CHICANO SHOW. Questo evento a due ruote rappresenta una “prima” a livello europeo e celebra l’esplosione di uno stile unico e vibrante: il Chicano Style.

Il Chicano Style imperversa anche dall’altra parte dell’Atlantico, e la Biker Fest International non poteva restare indifferente. Questo raduno motoradunistico, uno dei più longevi del Vecchio Continente, dedicherà per la prima volta un’attenzione speciale a questo stile che profuma di Tex Mex e pizzica come un Habanero.

Cosa aspettarsi al Chicano Show?

Le Vicla in Gara : I più celebri preparatori nazionali ed internazionali si sfideranno nella categoria dedicata allo Chicano Style durante lo storico Bike Show . Le moto Vicla, con i loro colori sgargianti, parafanghi allungati, ruote oversize, manubri cromati e scarichi fishtail, luccicheranno sulla strada.

Esposizione di Componenti e Abbigliamento : Gli appassionati dello Chicano Style troveranno una vasta esposizione di componenti e accessori dedicati.

Saturday Light Fever: I proprietari di special in stile Chicano avranno l'opportunità di aprire la spettacolare "Parata delle Luci". Quest'anno, le Vicla saranno gli ospiti d'onore, guidando un serpentone di 10.000 moto in una sfilata emozionante al tramonto.

L’influenza del Chicano Style è cresciuta negli ultimi anni, anche grazie alla serie televisiva Mayans M.C., spin-off del celebre Sons of Anarchy. La serie, trasmessa dal 2018 al 2023, segue le vicende del Mayans Motorcycle Club nella città immaginaria di Santo Padre, in Southern California.

Preparatevi a immergervi nell’energia, nei colori e nello spirito del Chicano Style alla Biker Fest International 2024!