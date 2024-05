Lignano Sunset Festival: i norvegesi LEPROUS il 13 luglio in concerto all’Arena Alpe Adria 

Il Lignano Sunset Festival, contenitore di concerti e spettacoli all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro, annuncia oggi un nuovo evento internazionale del suo ricco calendario estivo 2024. A salire sul palco dell’Arena, il prossimo sabato 13 luglio (ore 21.30), saranno i norvegesi Leprous. Fra le formazioni progressive rock contemporanee più apprezzate dai fan, la band guidata dalla voce di Einar Solberg torna quindi in Italia per un unico esclusivo appuntamento. I biglietti il concerto, organizzato da Zenit srt, in collaborazione con Città di Lignano Sabbiadoro, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, sono in vendita sui circuiti Ticketone e Vivaticket. Info e punti autorizzati su www.azalea.it.

I Leprous sono un gruppo musicale progressive rock e metal norvegese formatosi nel 2001 a Notodden per iniziativa del tastierista e cantante Einar Solberg e del chitarrista e cantante Tor Oddmund Suhrke, a cui si aggiunsero in seguito il batterista Truls Vennman, il chitarrista Esben Meyer Khristensen e il bassista Stian Lonar, questi ultimi rispettivamente sostituiti da Kenneth Solberg e da Halvor Strand tra il 2003 e il 2004. Proprio nel 2004 il gruppo realizzò il primo demo “Silent Waters”, composto da tre brani. In seguito all’entrata del nuovo batterista, nell’agosto del 2008 i Leprous hanno registrato materiale per il proprio album di debutto, dopodiché hanno firmato un contratto discografico con la statunitense Sensory Records, la quale ha pubblicato l’album il 5 maggio 2009 intitolato “Tall Poppy Syndrome”. Il 22 agosto 2011 esce il secondo album in studio, dal titolo “Bilateral”, seguito nel marzo 2013 dal terzo album in studio, intitolato “Coal”. “The Congregation” (2015), “Malina” 2017, “Pitfalls” (2019), “Aphelion” (2021) completano la discografia del gruppo, da sempre molto apprezzato nella dimensione live.

Fra gli eventi già annunciati al Lignano Sunset Festival troviamo i live di Folkstone (7 luglio), Giorgio Panariello e Marco Masini (24 luglio), Pink Sonic (30 luglio), il Black Over Festival con Abbath performs Immortal (5 agosto), Ruggero de i Timidi e Rumatera (6 agosto), Max Angioni (9 agosto), Mahmood (12 agosto), Amon Amarth, Insomnium e Kanonenfieber (19 agosto), Tony Hadley (20 agosto), Loredana Bertè (22 agosto) e Marlene Kuntz (23 agosto).

