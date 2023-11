Lisa Piran, Miss Friuli Venezia Giulia tra le 10 finaliste di Miss Italia. Guarda la diretta

È nata a Monfalcone (GO), risiede a Staranzano (GO) e ha 22 anni. È alta 1,70, ha occhi marroni e capelli castani. È laureanda in Lingue e Letterature Straniere all’Università di Trieste, e contemporaneamente lavora come baby sitter e collabora con una discoteca. “Sono una persona che pensa sempre prima al bene degli altri – racconta Lisa – e, quando sono in un momento triste e buio, cerco di portare ugualmente luce nella vita dei miei familiari e dei miei amici. Il mio talento – aggiunge – riguarda l’organizzazione di eventi dove posso rendere evidenti le mie capacità, è un’attitudine che mi viene naturale “. Il suo sogno è stato sempre quello di viaggiare, in particolare di visitare New York insieme alla mamma.