Luigi Garzoni, presto un documentario dedicato al Cantore del Friuli

Un Luigi Garzoni inedito emerge attraverso i documenti, la musica e le testimonianze che saranno raccolte in un documentario che restituirà finalmente un ritratto completo e sfaccettato del Cantore del Friuli. Il documentario è realizzato nell’ambito del progetto “Luigi Garzoni: l’uomo, l’artista, l’intellettuale”, sostenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia e promosso Comune di Cassacco, capofila di una rete di partner di grande valore composta dalla Società filologica friulana, dall’ARLEF, dalla FVG Orchestra, dall’USCI FVG e dal Centro Medico pedagogico Santa Maria dei Colli oltre a una serie di sostenitori locali.

“Continua il nostro percorso culturale con la realizzazione del documentario dedicato alla figura del Maestro Luigi Garzoni” commenta Ornella Baiutti, Sindaco di Cassacco. “Un documentario che andrà ad approfondire la conoscenza di questo personaggio illustre del nostro territorio e che rappresenta un ulteriore tassello che va ad aggiungersi al percorso che l’amministrazione comunale ha intrapreso con la recente apertura della sezione museale a lui dedicata, veicolo di promozione delle future iniziative. Con la divulgazione di questo progetto culturale di gran pregio abbiamo l’ambizione di allargare i confini della conoscenza dell’uomo e dell’artista non solo a livello locale ma anche oltre i confini nazionali. Realizzazione che può arrivare alle comunità friulane nel mondo facendo modo così di poter restituire il giusto lustro e importanza al personaggio caro a Cassacco del Cantore del Friuli.”

Il regista e sceneggiatore del documentario – che sarà presentato ufficialmente a dicembre – è il musicologo Alessio Screm, tra l’altro direttore artistico e curatore

del Museo Luigi Garzoni di Cassacco, autore che già in passato si è occupato del documentario dedicato a Giovanni Canciani, un’altra personalità illustre del mondo musicale friulano e di “Syntagma – itinerari d’arte musicale”, una serie di brevi documentari dedicati all’iconografia musicale friulana realizzati per il Comune di Udine.

“Diverse sono le persone intervistate per svelare questo Garzoni inedito” spiega Screm sottolineando come siano “di assoluto rilievo le testimonianze del nipote di Luigi Garzoni, il dottor Daniele Garzoni, memoria storica che lo ha conosciuto come nessun altro e che ci restituirà un profilo familiare di suo nonno.” Tra gli ospiti, inoltre, ci sono illustri esperti e appassionati di musica, come il musicologo Marco Maria Tosolini, l’etnomusicologo Valter Colle e la musicista Luisa Sello, incaricata della gestione del Fondo Garzoni. Di particolare rilievo è la testimonianza di Lino Straulino, che, assieme ad Anastasia Fabbro, offrirà una sua interpretazione, nel rispetto dell’originale, di un brano noto del Maestro. Inoltre, verrà intervistato anche Federico Vicario, presidente della Società Filologica Friulana che accoglie il Fondo Garzoni con tutta la sua produzione musicale, il sindaco di Cassacco Ornella Baiutti ed alcune persone che hanno avuto modo di conoscere e di studiare con il Maestro Garzoni quando erano giovani, testimonianze molto rare e preziose. Nel documentario non mancherà la musica con le interpretazioni dei Cantori del Friuli diretti da Francesco Zorzini e della FVG Orchestra.

“L’intenzione è di far conoscere il Maestro Luigi Garzoni ad un largo pubblico e sotto profili non ancora esplorati.” sintetizza Screm. “Il focus non riguarda soltanto la sua attività di etnografo e autore di villotte – di cui è celebre la sua ricca produzione e per cui è generalmente conosciuto, il “Cantore del Friuli” – ma mira a dar luce alla sua produzione colta di stampo classico ed accademico, come i suoi quartetti, la sua musica per orchestra, la sua produzione sacra e le musiche di scena.” Ci sarà ampio spazio anche per il Garzoni poeta, critico musicale, pedagogo e richiesto oratore per diverse commemorazioni istituzionali nel Friuli del suo tempo. Una volta completato, il documentario entrerà a far parte della sezione multimediale del Museo inaugurato nel mese di aprile e sarà fruibile in versione integrale e a episodi sul sito internet dedicato.

Il documentario è frutto di una co-produzione con Summerg? Lab e Organic Audio, con Dino Garzoni responsabile della fotografia e del video editing, Neysa Rivadineira incaricata della produzione, Andrea Peluso in qualità di fonico di presa diretta e di post produzione audio, ed Emanuele Pertoldi, mix engineer e addetto alla post-produzione.

Questo documentario così come il Museo, il sito e gli eventi realizzati nell’ambito del progetto “Luigi Garzoni: l’uomo, l’artista, l’intellettuale” non si limitano a celebrare la figura del Cantore del Friuli, ma rappresentano un’importante operazione culturale per riscoprire e valorizzare un patrimonio musicale che ha profondamente segnato la storia del Friuli.

Maggiori dettagli e aggiornamenti su museogarzoni.it