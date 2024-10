Maltempo: allagamenti e vento forte, Tagliamento oltre il livello di guardia

Il fronte atlantico che oggi ha interessato la regione con l’afflusso di correnti miti, molto umide e

instabili e temporali, ha raggiunto il confine con la Slovenia intorno alle ore 18 e da un paio d’ore sulle

zone occidentali e in Carnia non piove. Sulle Prealpi Giulie sono caduti dagli 80 ai 180 mm di pioggia,

mentre sulle Prealpi Carniche e in Carnia sono caduti dai 50 ai 100 mm, valori inferiori sulle zone

montane verso il Cadore e nel Tarvisiano. Sulla fascia pedemontana e collinare sono stati registrati dai

40 ai 60 mm. Su media, bassa pianura e costa quantitativi di pioggia inferiori ai 20-30 mm. Lo Scirocco

ha toccato i 70 km/h sulla costa.

EVOLUZIONE

In serata si attende il passaggio della parte “fredda” del fronte, che scenderà dalle Alpi verso la costa.

Ciò determinerà piogge sparse, anche temporalesche. Gli ulteriori cumulati attesi non dovrebbero

comunque superare i 40-50 mm circa. Nel contempo i venti ruoteranno e proverranno inizialmente da

nord, a partire dai monti e dalla pianura, mentre in tarda serata soffierà Bora sulla costa. Dopo la

mezzanotte (circa) l’intero sistema perturbato lascerà la regione, spostandosi verso Slovenia e Croazia.

Domani (venerdì 11) il tempo sarà in prevalenza stabile con Bora moderata sulla costa. Per almeno una

settimana non avremo altre perturbazioni significative in regione.

EFFETTI AL SUOLO

Alla Sala Operativa Regionale sono pervenute le seguenti segnalazioni:

? Allagamenti a Udine ed a Piancavallo

? Chiusura di strada comunale per frana in comune di Forgaria

? Chiuso guado sul Cornappo a Nimis

? Chiusura della SP 22 della Val Cosa in corrispondenza del movimento franoso in comune di

Clauzetto

? Riattivazione del movimento franoso in località Cazzaso

? Permane la chiusura dei guadi di Murlis e Rauscedo;

FIUMI

Si registra un innalzamento dei livelli idrometrici di riferimento nei corsi d’acqua, in particolare: