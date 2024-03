Margherita Vicario con l’Orchestra La Corelli chiuderà Mittelfest 2024

Mittelfest svela un’importante anteprima del cartellone 2024 “Disordini”: sarà Margherita Vicario, accompagnata dall’Orchestra La Corelli, a chiudere il festival con il concerto Gloria!.

Appuntamento domenica 28 luglio alle 21.30 sul palco di piazza Duomo a Cividale con la cantautrice, attrice, autrice di podcast e regista esordiente dell’acclamatissimo film Gloria! candidato all’Orso d’Oro di Berlino.

Nell’omonimo concerto, Margherita Vicario canta piegando la seduzione della melodia al racconto di storie di toccante quotidianità: non a caso in tournée porta racconti di ogni giorno tra consapevolezza sociale e leggerezza pop. Avventure di follie e di guerra, come in Magia, rivendicazioni dei diritti femminili, come in Ave Maria, saranno i frammenti esplosi di un discorso sonoro che ci invita a riflettere, ma con il tono lieve delle canzoni, qui eccezionalmente arricchite dalle sonorità di una vera e propria orchestra classica, La Corelli.

La sinfonica torna sul palco di Mittelfest per il terzo anno consecutivo dopo aver accompagnato anche i Fast animals and slow kids nel 2023 e La Rappresentante di lista nel 2022.

“Abbiamo deciso di chiudere i Disordini dell’edizione 2024 con un’artista eclettica che arriva per la prima volta a Mittelfest, sul solco di una progettualità di mescolanze e incroci inattesi tra forme artistiche e musicali che contraddistinguono il cartellone di Mittelfest negli ultimi anni. – spiega il direttore artistico Giacomo Pedini.

“Si tratta di un progetto che consolida il rapporto con Ravenna Festival e che, quest’anno, coinvolge anche il festival piemontese Borgate dal vivo. La musica di Margherita Vicario è strettamente legata al suo film Gloria! che ha girato per buona parte proprio in Friuli Venezia Giulia. Al suo fianco, un’orchestra che è ormai avvezza nel saper mixare generi e sonorità: sarà quindi un finale che celebra le potenzialità esplosive di linee all’apparenza disordinate, capaci invece di creare nuove armonie”.

Il concerto è una co-produzione di Ravenna Festival, Borgate dal Vivo e Mittelfest e i biglietti sono già in vendita online sul sito mittelfest.org circuito Vivaticket.

Il resto del programma di Mittelfest, dal 19 al 28 luglio, e di Mittelyoung che quest’anno andrà eccezionalmente in scena a luglio dal 16 al 18, saranno svelati a fine maggio.