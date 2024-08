Maria Candotti di Villa Santina é “Miss Sport Givova Friuli Venezia Giulia

Maria Candotti diciotto anni di Villa Santina (Ud) si è aggiudicata il titolo regionale di “Miss Sport Givova Friuli Venezia Giulia” che le consente l’accesso alle prefinali nazionali dell’ottantacinquesima edizione di “Miss Italia”.Maria studia all’Istituto Tecnico Ambiente e Costruzione del Territorio, ama fare lunghe passeggiate con i suoi tre cani nelle montagne della Carnia e sogna in futuro di diventare Guardia Forestale.Quattordici le concorrenti che si sono date appuntamento al “Chiosco” dell’Azienda Vitivinicola “Isola Augusta” di Palazzolo dello Stella (Ud) che ha ospitato questa finale presentata da Michele Cupitò ed organizzatadall’”Isola Augusta” di Massimo Bassani con l’agenzia “modashow.it”, esclusivista in Regione degli eventi legati al più popolare e prestigioso concorso di bellezza nazionale.In attesa della finalissima di “Miss Friuli Venezia Giulia” in programma venerdì 23 agosto al Centro Congressi Kursaal di Lignano Sabbiadoro, tre sono le prossime finali regionali in programma: lunedì 12 agosto (ore 18.00)nella Terrazza dell’Hotel Riviera Resort a Lignano Sabbiadoro conlo scenario offerto dalla spiaggia e dal mare che farà da sfondo si assegnerà il titolo di “Miss Framesi Friuli Venezia Giulia”; giovedì 15 agosto, in Piazza San Giorgio a Claut (Pn) alle ore 21.00si eleggerà “Miss Miluna Friuli Venezia Giulia” mentreil nome di “Miss Sorriso Friuli Venezia Giulia” lo conosceremo venerdì 16 agosto alle ore 21.00 in diretta su Telefriuli.Le Prefinali Nazionali di “Miss Italia” si terranno al Resort De Angelis, villaggio vacanze di Numana nella riviera del Conero dal 4 al 7 settembre. Informazioni ed aggiornamenti sono disponibili sulle pagine Facebook ed Instagram “Miss Italia Friuli Venezia Giulia”.