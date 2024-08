Notti di mezza estate a Lignano. Programma di Lunedì 12 agosto

Quest’anno la settimana di Ferragosto a Lignano Sabbiadoro è anche all’insegna della cultura con il cartellone della rassegna Notti di mezza estate che entra nel vivo con un doppio appuntamento con ospiti d’eccezione. Lunedì 12 agosto il filosofo Massimo Cacciari insieme al celebre flautista Roberto Fabbriciani, accompagnati dall’Alma Strings Ensemble con il violinista Lucio Degani presentano In Canto – Dedicato a San Francesco. Si tratterà di un evento unico che unirà musica e riflessione. Con le note dei grandi compositori (Maderna, Ch. W. Gluck, G. Caccini, R. Fabbriciani, R. Ortolani, E. Morricone) interpretate da talentuosi musicisti, la serata offrirà un omaggio a San Francesco, attraverso un dialogo armonico tra suoni e pensieri. Un incontro intimo e profondo, dove ogni nota risuonerà come un invito alla contemplazione e alla riscoperta del sacro.Il giorno successivo, martedì 13 agosto, sarà protagonista lo storico e saggista Giordano Bruno Guerri che, in dialogo con Mario Brandolin, approfondirà una pagina storica del Novecento di grande interesse: ciò che accadde a Fiume nel 1920, l’utopia libertaria di Gabriele d’Annunzio che trovò espressione nella Carta del Carnaro. Giordano Bruno Guerri Anselmi è uno storico, saggista e giornalista italiano, noto studioso del XX secolo italiano, in particolare del ventennio fascista e dei rapporti fra italiani e Chiesa cattolicaEntrambi gli eventi sono in programma alle ore 21, l’ingresso è libero e, in caso di maltempo, si terranno al Cinecity di Lignano Sabbiadoro. Notti di Mezza Estate è un progetto che celebra la cultura in tutte le sue forme, offrendo al pubblico un’esperienza unica e coinvolgente attraverso un programma variegato e di alta qualità. La rassegna è resa possibile grazie alla collaborazione tra il Comune di Lignano Sabbiadoro e l’Orchestra Giovanile Filarmonici Friulani, con la collaborazione artistica di Mario Brandolin.Tutti i dettagli: https://filarmonicifriulani.com/rassegna/notti-di-mezza-estate/