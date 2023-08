Martedì 29 agosto in Piazza Primo Maggio “SI ALZA IL VENTO” di Hayao Miyazaki

In attesa del nuovo film di Hayao Miyazaki, in arrivo nelle sale italiane a inizio 2024, SI ALZA IL VENTO chiude ufficialmente la rassegna “Un mondo di sogni animati” che ha riportato in sala per tutta l’estate alcuni dei capolavori del maestro dell’animazione giapponese! Il film sarà in programma domani martedì 29 agosto alle ore 21.15 al cinema all’aperto del giardino Loris Fortuna di Piazza Primo Maggio.

Jiro sogna di volare e progettare aeroplani ispirandosi al famoso ingegnere aeronautico italiano Gianni Caproni. Miope fin dalla giovane età e pertanto impossibilitato a diventare pilota, nel 1927 entra a lavorare in una delle principali società giapponesi di ingegneria aeronautica. Sono anni importanti quelli per Jiro, perché ha modo di mostrare l’innato talento che lo farà diventare uno dei progettatori aeronautici più affermati al mondo ma soprattutto perché inizia a frequentare la dolce Nahoko, il suo più grande amore, oltre al cielo…

La prevendita è attiva online sul sito www.visionario.movie. La cassa del cinema all’aperto sarà invece aperta dalle ore 20.45.

Le proiezioni al cinema all’aperto del giardino Loris Fortuna sono organizzate dal CEC – Centro Espressioni Cinematografiche in collaborazione con il Comune di Udine (per il cartellone di UdinEstate 2023).