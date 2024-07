Mercoledì 3 luglio Angelica Lubian pubblica il nuovo singolo A SÉ STANTE

Mercoledì 3 luglio 2024 ANGELICA LUBIAN pubblica il nuovo singolo A SÉ STANTE, un’interpretazione fresca che abbraccia l’unicità in contrapposizione al conformismo.

Racconta Angelica: «Ho fatto un sogno in cui Freud sognava Jung che sognava di mangiare frico e polenta mentre St. Vincent faceva il dito a Thom Yorke. Poi c’era Kate Bush che cercava un dente per terra e Stanis La Rochelle che guardava i lavori in corso stile umarell. Ho dovuto scrivere questa canzone!»

La protagonista del brano, tra marce imperiali e code di paglia, ci porta in un viaggio attraverso ceretta, shopping, shampoo, piega e ristorante, dove la superficialità e i beni materiali sono l’unica cosa che conta. Con frasi provocatorie come “si sa che fai presto a montarti la testa purché non sia Ikea”, Lubian sottolinea con ironia l’assurdità di certi atteggiamenti snob e arroganti che possono appartenere a qualsiasi persona, indipendentemente dal genere. Attraverso un contrasto tra realtà e apparenza, la canzone pone la domanda: dove è il limite della libertà personale, del giudizio, della calunnia, dell’autogiustificarsi per essere “fatti così”?

A sé stante affonda le radici nella distinzione tra l’avere, centrato sul materialismo e il narcisismo patologico, e l’essere, sottolineando l’importanza dell’autenticità e della crescita personale. Esplorando l’incessante ricerca di approvazione e di status sociale, la cantautrice invita l’ascoltatore a riflettere sul significato del successo e dei valori autentici.

Da mercoledì 3 luglio A sé stante sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali (https://li.sten.to/AngelicaLubian) e sarà accompagnato da un misterioso videoclip in uscita sul canale YouTube @AngelicaLubian.

BREVE BIOGRAFIA

Vincitrice di numerosi premi nazionali, Angelica Lubian è una cantautrice, musicista e docente di canto nata a Udine.

Si è esibita in oltre 400 concerti in tutta Italia portando le sue canzoni sui palchi di arene, sale concerto e teatri prestigiosi. Negli anni ha aperto i live di grandi nomi della musica e condiviso il palco con artisti affermati sia italiani (tra gli altri Gianni Morandi, Ron, Niccolò Fabi, Edoardo Bennato, Eugenio Finardi, Peppe Barra, Biagio Antonacci, Giovanni Truppi, Riccardo Sinigallia, Marina Rei) che internazionali (Anastacia, Tom Verlaine, Kaki King, Kawehi, Bill Toms).

Ad oggi ha all’attivo tre album a sua firma (Conservare in luogo fresco e asciutto – 2008, Morso dopo morso – 2011, E che Dio ce la mandi buona – 2016), vari singoli con videoclip, uno spettacolo multisensoriale portato in scena nel 2011 e pubblicazioni extra con vari progetti musicali.

Oltre al progetto solista è cofondatrice di Peekaboom (in duo con il contrabbassista Simone Masina) e di Orsetti Chiacchieroni (con il marito cantautore Matteo Canciani).

Laureata con una tesi di stampo psico-sociale intitolata Il Rock come Appartenenza Sociale (votazione 110 e lode), coniuga alla sfera artistica l’attività didattica e di costante ricerca nell’ambito della musica, del canto e della voce.

“A SÉ STANTE” CREDITS Testo e Musica di Angelica Lubian

Prodotto e Arrangiato da Matteo Canciani e Angelica Lubian

Matteo Canciani: Chitarre elettriche, Basso, Batteria

Angelica Lubian: Voci, Cori, Synth, Programming

Noè ed Aba Canciani: Voci

Registrato, Mixato e Masterizzato da Alberto Armellini (Alarm Studios)

Video Concept, Riprese e Montaggio di Angelica Lubian e Matteo Canciani

Foto: Donato Testoni