Il programma dell’estate 2024 a Palmanova

Sono 32 gli eventi, piccoli o grandi, che popoleranno l’estate 2024 a Palmanova, da inizio luglio a fine settembre. Tra grandi concerti, spettacoli, musical, serate a tema, eventi sportivi e iniziative di carattere storico-culturale, i presupposti per godersi al meglio la stagione più calda dell’anno in territorio palmarino, di certo, non mancano.

Luglio è il mese dei grandi concerti ed eventi dal vivo. Sono quattro i nomi noti che si esibiranno in Piazza Grande a partire dalle 21.30, nell’ordine: Elio e Le Storie Tese (venerdì 12), Umberto Tozzi (giovedì 25), i Ricchi e Poveri (sabato 27) e Il Volo (mercoledì 31 luglio). A questi si unirà il musical “Forza Venite Gente” il 2 agosto. I biglietti sono ancora acquistabili sul sito: www.ticketone.it.

La prima grande ricorrenza è però la Cena per l’UNESCO di venerdì 5 luglio, un momento di convivialità all’aria aperta, volto a celebrare i sette anni in cui la città stellata è divenuta Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Il giorno seguente, sabato 6 luglio, dalle 21.16 in Piazza Grande, ritorna, 30 anni dopo ma senza essere nostalgici, “Eravamo famosi”, una serata per rivivere le edizioni del Festival Sanremo Famosi dal 1986 al 2002, con ospiti, video e canzoni dal vivo. Senza poi dimenticare la tradizionale Sagre dai Borgs – a Jalmicco dal 18 al 22 luglio – e altri appuntamenti storici come la 48° Festa del Redentore (sabato 13 e domenica 14) e il Treno delle Città Unesco, con partenza dalla stazione di Palmanova il 21 luglio alle ore 9.00.

In agosto, musical, balli, spettacoli ed esibizioni dal vivo – come Forza Venite Gente, dedicato alla vita di San Francesco (2 agosto) o Palchi nei Parchi (25 agosto) – si uniscono a tutte le altre serate a tema incentrate sui generi liscio (8 e 22 agosto) e tango (21 agosto).

Venerdì 9, su Bastione Donato, la Notte di San Lorenzo è preludio alla Festa del Patrono di Sottoselva di Domenica 11 agosto. Giovedì 29, a partire dalle 21.00, alla Loggia della Gran Guardia va in scena la 9° edizione di Rievocando, a cura del Circolo Fotografico Palmarino. Dal 30 agosto al 1° settembre c’è invece la consueta Rievocazione Storica A.D.1615 Palma alle Armi, che animerà i Borghi, Bastione Garzoni e Piazza Grande.

Diverse manifestazioni sportive – che si aggiungono a quelle dei mesi precedenti come la 9 Punte Bike Night (25 luglio) – riempiranno invece il mese di settembre. Dalla gara triveneta femminile di bocce alla Palmanova Bike Race, passando per il Concorso Internazionale di Equitazione.

Sabato 21 e domenica 22 settembre, in Piazza Grande è previsto il XV raduno dei Lagunari e delle Truppe Anfibie, mentre dal 26 al 29 torna il Festival della città Ideale – Dialoghi a Palmanova (info e programma: www.dialoghi.eu).

Il Sindaco Tellini: “I trentadue appuntamenti previsti per i mesi estivi, rendono Palmanova una città viva e ricca di iniziative, la cui varietà punta a soddisfare i diversi interessi di tutte le fasce d’età, dai più giovani ai più adulti”.

L’Assessore Silvia Savi aggiunge: “Non possiamo non ringraziare le molteplici associazioni che si sono rese parte attiva della realizzazione di questi eventi. Senza il loro fondamentale contributo non saremmo stati in grado di offrire un così ampio e variegato ventaglio di scelte”.

Di seguito, il programma completo dell’Estate 2024 a Palmanova dal 2 al 6 luglio, ore 20.00

Bocciofila di via Cavour

Gara serale di bocce a 16 coppie

in ricordo di Ilio e Aldo Peressin,

a cura di ASD Bocciofila Palmanova

Venerdì 5 luglio, ore 20.30

Piazza Grande

Cena per l’UNESCO

Sette anni di Patrimonio mondiale dell’Umanità

Prenotazione: [email protected]

Sabato 6 luglio, ore 21.00

Piazza Grande

Eravamo Famosi

30 anni dopo..senza essere nostalgici

Revival con i momenti più significativi

dei festival degli anni passati

Venerdì 12 luglio, ore 21.30

Concerto in Piazza Grande

Elio e le Storie Tese

Mi resta solo un dente e cerco di riavvitarlo!

Biglietti su www.ticketone.it

Sabato 13 e domenica 14 luglio

Piazza Grande e Bastione Garzoni

48° Festa del Redentore

Duelli, cortei, campo storico militare,

innalzamento del Gonfalone in Piazza

Domenica 14 luglio, dalle ore 8.30 alle 19.00

Bocciofila di via Cavour

Gara triveneta a coppie Under 12 e Under 15

a cura di ASD Bocciofila Palmanova

18, 19, 20, 21 e 22 luglio

Area Festeggiamenti di Jalmicco

Sagre dai Borgs

Sapori di oltre mezzo secolo di tradizione

e accompagnamento musicale di Proloco Jalmic.

Venerdì 19 luglio, ore 18.00

Biblioteca Civica A.Muradore (Via Loredan 1)

Passeggiata cinenaturalistica e picnic

In natura sui bastioni, con l’attore Roberto Abbiati

e la guida naturalistica Michele Germano.

Prenotazioni cinemambulante.eventbrite.com

Venerdì 19 luglio, ore 21.00

Giardino Biblioteca Civica A.Muradore (Via Loredan 1)

Proiezione all’aria aperta IO VIVO ALTROVE!

film di Giuseppe Battiston, alla presenza di Roberto Abbiati.

Due amici stanchi delle rispettive vite intraprendono l’avventura

della vita in campagna. Con maltempo in Polveriera Garzoni.

Domenica 21 luglio, ore 9.00

Partenza dalla Stazione di Palmanova

Treno Storico delle città UNESCO

Un viaggio alla scoperta del patrimonio storico,

ambientale, architettonico, culturale, eno-gastronomico

e artigianale della nostra Regione.

Giovedì 25 luglio, dalle ore 16.30

Parco Storico dei Bastioni

9 Punte Bike Night

Gruppo Bastioni Bike organizza la prova Xco FVG Cup

in notturna sui Bastioni di Palmanova

Giovedì 25 luglio, ore 21.30

Concerto in Piazza Grande

Umberto Tozzi

L’Ultima Notte Rosa – The Final Tour

Biglietti su www.ticketone.it

Sabato 27 luglio, ore 21.30

Concerto in Piazza Grande

Ricchi e Poveri – Summer tour

Biglietti su www.ticketone.it

Mercoledì 31 luglio, ore 21.30

Concerto in Piazza Grande

Il Volo – Tutti per uno, Capolavoro

Biglietti su www.ticketone.it

AGOSTO 2024

Venerdì 2 agosto, ore 21.00

Musical in Piazza Grande

Forza Venite Gente

Il musical sulla vita di San Francesco

Biglietti su www.ticketone.it

Giovedì 8 agosto, ore 21.00

Loggia Gran Guardia

Ballo con l’orchestra “Renè Live Band”

Musica live e ballo liscio

Venerdì 9 agosto, ore 19.30

Bastione Donato

Notte di San Lorenzo Musica e stelle

Pic-nic sul Bastione, musica e osservazione del cielo stellato

con un astronomo, a cura di Amici dei Bastioni

Domenica 11 agosto, ore 9.30

Sottoselva

Festa di San Lorenzo, patrono di Sottoselva

Ore 9.30 Santa Messa cantata.

Seguirà momento conviviale nella sala della Comunità.

Mercoledì 21 agosto, ore 21.00

Loggia Gran Guardia

Serata Tango

con Associazione Gente Que Si

Musica e tango

Giovedì 22 agosto, ore 21.00

Loggia Gran Guardia

Ballo con l’orchestra “Fabio Corazza”

Musica live e ballo liscio.

Venerdì 23 agosto, ore 18.00

Jalmicco, Area festeggiamenti

IL MISTERO DELL’ACQUA

La strada dei libri passa da Jalmicco

Racconti per voce e musica per bambini, bambine (dai 5 ai 10

anni) e famiglie, a cura di Chiara Carminati con Giovanna

Pezzetta (in caso di maltempo Sala Parrocchiale)

Prenotazioni: 0432 922134

[email protected]

Domenica 25 agosto, ore 18.30

Bastione Donato

Palchi nei Parchi

Spettacolo del gruppo folk-rock Corte di Lunas

Ingresso libero da Contrada Donato

Giovedì 29 agosto, ore 21.00

Duomo di Palmanova

Cororgano in Duomo

Concerto di Soren Gleerup Hansen, tra gli organisti danesi

più affermati a livello mondiale.

Giovedì 29 agosto, ore 21.00

Loggia Gran Guardia – Piazza Grande

Rievocando – 9° edizione

Serata multivisione del Circolo Fotografico Palmarino

30 – 31 agosto e 1 settembre

Bastione Garzoni, Borghi e Piazza Grande

A.D. 1615 Palma alle Armi

Rievocazione storica

Oltre mille rievocatori tra battaglie, campi delle milizie,

musica e danze, laboratori e mestieri.

30 – 31 agosto e 1 settembre

Sala ex-combattenti e Reduci di Via Cavour 10

Mostra “Merletto e Ricamo”

Lavori creati dalle allieve di Tombolo e Ricamo con tecniche

del 1600 rielaborate, a cura dell’Ass. Cult. “Le Mura”

SETTEMBRE 2024

Domenica 1 Settembre, dalle 8.30 alle 19.00

Bocciofila di via Cavour

Gara femminile triveneta a coppie

a cura di ASD Bocciofila Palmanova

Da giovedì 12 a domenica 15 settembre

Campo Ostacoli “Lajolo” e Bastioni tra Porta Udine e Aquileia

Concorso Completo internazionale di Equitazione

Venerdì Dressage, sabato Cross Country

e domenica salto ostacoli

Venerdì 20 settembre, dalle 15.30 alle 19.00

Piazza Grande

Raduno Lancia Club Italia

Sabato 21 settembre, dalle ore 15.30

Campo sportivo e Bastioni

Palmanova Bike Race

Sabato 21 e domenica 22 settembre

Piazza Grande

XV raduno nazionale A.L.T.A

Raduno nazionale dei Lagunari e delle Truppe Anfibie.

Da giovedì 26 e domenica 29 settembre

Teatro “G. Modena” – Via Dante

Festival della Città ideale

Dialoghi a Palmanova

Informazioni e programma su www.dialoghi.eu