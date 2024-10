Mercoledì del placement, 110 opportunità lavorative il 16 ottobre a Udine

Ingegneri, sviluppatori software, project manager, progettisti meccanici. Sono solo alcune delle professionalità richieste dalle nove aziende e enti che il 16 ottobre parteciperanno con circa 110 opportunità lavorative al Mercoledì del placement dell’Università di Udine. L’evento si terrà dalle 13.30 al polo scientifico dell’Ateneo (via delle Scienze 206), nell’aula C8 e nell’area grandi aule. Questa piccola fiera del lavoro è dedicata, in particolare, a laureati, studenti e dottorandi di discipline scientifiche-tecnologiche. In particolare, dei dipartimenti Politecnico di ingegneria e architettura e Scienze matematiche, informatiche e fisiche. Dopo le presentazioni aziendali, i rappresentanti di imprese ed enti procederanno con i colloqui con i candidati che potranno consegnare i curriculum, mentre l’agenzia Umana sarà a disposizione per consulenze personalizzate. Le nove realtà presenti sono: Acciaierie Bertoli Safau (Abs), Danieli, Gruppo Pittini, Inteco M&C, Liebherr, Protezione civile, Ordine degli ingegneri di Udine, Sms group, agenzia Umana (partner dell’Ateneo). Per maggiori informazioni contattare il Career center: 0432 556274 – 556394 (per le aziende); careercenter@uniud.it; www.uniud.it/careercenter.

Acciaierie Bertoli Safau (Abs)

«In Abs il dialogo con i futuri talenti risulta fondamentale per la creazione di nuove collaborazioni volte allo sviluppo del nostro business, in linea con i principi di sostenibilità, innovazione e progresso tecnologico. La passione, la curiosità ed il know-how degli studenti risultano ingredienti fondamentali per realizzare questi obiettivi sfidanti. Il Mercoledì del Placement diventa quindi un’occasione unica per poter incontrare giovani che abbiano voglia di mettersi in contatto con realtà aziendali come quella di ABS, orientata al raggiungimento del livello successivo e al miglioramento continuo, in cui poter sviluppare le proprie attitudini e prospettive professionali».

Danieli & C. Officine Meccaniche

«La collaborazione tra l’Università di Udine e Danieli – spiega l’executive vice president human resources, Paola Perabò – è consolidata e ricca di iniziative. La presenza a eventi come questo è di fondamentale importanza al fine di creare reali occasioni di contatto tra la nostra azienda e i giovani laureandi e laureati del territorio offrendo opportunità professionalizzanti come tirocini per lo svolgimento della tesi di laurea e percorsi di apprendistato in linea con le esigenze del business sempre più sfidanti».

Gruppo Pittini

«Il Gruppo Pittini sarà presente al Mercoledì del Placement, organizzato dall’Università degli Studi di Udine. Siamo entusiasti di poter presentare ai partecipanti le posizioni attualmente aperte e tutte le opportunità offerte in azienda. L’evento rappresenta un’occasione importante per farci conoscere e per incontrare studenti che si approcciano per la prima volta al mondo del lavoro».

Inteco Melting&Casting Technologies

«Inteco è fornitore dell’industria siderurgica dal 1973, offrendo nel mondo sistemi e tecnologie innovative per tutti i processi produttivi che coinvolgono fabbricazione, trattamento e formatura di acciaio, ferroleghe e superleghe. Presso l’Università di Udine – sottolinea l’Ad, Roland Kristl – siamo alla ricerca di futuri #heroesmadeofsteel per unirsi al nostro team internazionale di ingegneri».

Liebherr Italia

«Liebherr Italia è orgogliosa di partecipare, nuovamente, al Mercoledì del Placement organizzato dall’Università di Udine, occasione di valore per creare una più forte connessione con il territorio regionale e presentare alla comunità studentesca il proprio ambiente di lavoro, i propri progetti e la propria visione».

Protezione civile della Regione Friuli Venezia Giulia

«L’opportunità di partecipare a questo evento – afferma il direttore centrale della Protezione civile regionale, Amedeo Aristei – è un’ottima occasione per incontrare giovani talentuosi e presentare una realtà poliedrica ed in continua evoluzione come la nostra».

Ordine degli ingegneri di Udine

«L’Ordine degli ingegneri di Udine – evidenzia il presidente Giovanni Piccin – è entusiasta di partecipare al Mercoledì del Placement. Questi incontri sono essenziali per colmare il divario tra studi e carriera, offrendo agli studenti una preziosa opportunità di incontrare competenze e esperti, iniziando così a tessere la propria rete professionale. Essere iscritti all’Ordine non solo offre opportunità di contatti e aggiornamenti continui, ma rappresenta soprattutto un impegno verso l’etica e l’eccellenza nell’ingegneria al fine di garantire l’alto valore sociale che questa professione ricopre nella comunità».

Sms Group

«I valori del gruppo Sms – afferma Alessandra Degano delle risorse rmane – sono agire, condividere, prendersi cura, innovare e avere successo. Seguendo i nostri valori, promuoviamo una forte cultura aziendale, creiamo coesione e promuoviamo un ambiente di lavoro stimolante. Internazionalità, tecnologia e innovazione permettono ai giovani talenti che stanno per immettersi nel mondo del lavoro di inserirsi in un contesto altamente sfidante e con possibilità di crescita professionale e umana. Ringraziamo l’Università di Udine e tutte/i le/i partecipanti per darci modo di presentare la nostra realtà aziendale agli studenti, metterci in connessione e illustrare loro le opportunità di sviluppo e carriera che Sms group può offrire».

I PROFILI AZIENDALI

Acciaierie Bertoli Safau (Abs – https://www.absacciai.com/).

Propone 10 posizioni aperte, stage curriculari ed extra curriculari, assunzioni a tempo determinato. Profili ricercati: ingegnere di processo, ingegnere di manutenzione, project manager, sustainability specialist, supply chain specialist. Sono richieste: forti competenze analitiche e di problem solving, spiccate capacità di comunicazione e di lavoro in team, approccio proattivo e orientamento al risultato, conoscenza della lingua inglese e/o francese. Sede di lavoro: Pozzuolo del Friuli oppure Metz (Francia).

Abs è leader nel settore degli acciai speciali con una produzione incentrata su prodotti di tecnologia altamente performante. L’esperienza nella siderurgia, lo spirito d’innovazione e una forte attenzione alla sostenibilità rendono possibile un ciclo produttivo che diventa anche esempio di economia circolare, in quanto l’acciaio è un bene riciclabile infinite volte. Dotata di forte propensione allo sviluppo tecnologico, sempre sinonimo di crescita, valorizza idee e progetti che nascono direttamente dal personale. Leader nel settore siderurgico, ha 1590 dipendenti dislocati tra la sede principale di Udine, uno stabilimento produttivo in Croazia, un centro di ricerca in Francia e diverse sedi commerciali in tutta Europa.

Danieli & C. Officine Meccaniche (www.danieli.com).

Danieli propone 55 posizioni aperte. In particolare: mechanical designer, process technologist, project manager, buyer, technical sales proposal. È richiesta una buona conoscenza dell’inglese, scritto e parlato; disponibilità a effettuare trasferte sul territorio nazionale e all’estero. Opportunità di inserimento presso la sede centrale di Buttrio.

Danieli è fra i tre maggiori costruttori di impianti e macchine per l’industria metallurgica al mondo. Le aziende del gruppo impiegano tecnologie di proprietà per la fabbricazione e l’installazione di macchinari e soluzioni impiantistiche competitive in tutto il mondo, fornendo sia unità singole che impianti chiavi in mano. La gamma di prodotti include macchinari, impianti e processi per tutti i cicli produttivi di acciaio e metalli non ferrosi, dalla lavorazione di minerali e rottami ai prodotti finiti lunghi e piani. Dipendenti: 3000 in Italia, 9000 nel resto nel mondo (Germania, Svezia, Austria, Croazia, Polonia, Romania, Francia, Olanda, Gran Bretagna, Spagna, Stati Uniti, Brasile, Thailandia, India, Cina e Giappone).

Gruppo Pittini (www.pittini.it)

Il Gruppo Pittini propone dieci posizioni aperte.

È un produttore siderurgico con forte vocazione internazionale che basa i propri processi produttivi su forno elettrico. La produzione è incentrata su acciai lunghi per l’edilizia e la meccanica. Il Gruppo Pittini, con una produzione annua di oltre 3 milioni di tonnellate di acciaio, è il primo produttore italiano di acciai lunghi per l’edilizia e l’industria meccanica. Ha stabilimenti produttivi e filiali commerciali in diversi Paesi europei, la capacità di servire costantemente oltre 65 Paesi e un valore dell’esportazione pari al 70 per cento che ne fanno un’importante realtà a livello europeo. Ha 2000 dipendenti in Italia (Osoppo, Gemona del Friuli, Verona, Padova, Brescia, Potenza) e Slovenia, Austria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Inteco Melting&Casting Technologies (www.inteco.at)

Propone due posizioni aperte con contratto a tempo indeterminato (Ccnl metalmeccanici industria, con sistema premiante e benefits). Profili ricercati: progettisti meccanici nel settore siderurgico per impianti di produzione e di laminazione a caldo dell’acciaio; conoscenza dell’inglese livello B1; attitudine alla progettazione meccanica; dimestichezza nell’uso di strumenti computazionali, di elaborazione testi e presentazione (pacchetti Ms office); utilizzo autonomo dei programmi di progettazione 2D/3D. Sede di lavoro a Tavagnacco.

Inteco M&C fa parte di un gruppo fondato nel 1973 con sede in Austria e specializzato nella consulenza, progettazione e realizzazione dei processi di fusione, affinazione, colaggio e laminazione degli acciai di alta qualità di metalli non ferrosi, ferroleghe e superleghe. La sede principale è in Austria, consociate negli Stati Uniti e rappresentanze in Italia, Repubblica Ceca, Cina e India.

Liebherr Italia (www.liebherr.com)

Propone due posizioni aperte: tecnico assistenza esterna (presso le sedi dei clienti o in cantieri dove sono utilizzate le autogrù, in trasferta su tutto il territorio italiano per l’80 per cento del tempo. Sono previsti saltuariamente anche interventi di assistenza tecnica all’estero, in particolare a Malta e/o Paesi limitrofi all’Italia. Prevista la formazione tecnica a operatori e manutentori di gru mobili in sede a Monfalcone e presso le sedi dei clienti); tecnico riparatore senior (addetto alle attività di riparazione /manutenzione autogrù a Monfalcone).

Hard skills: solida conoscenza della meccanica, elettronica, meccatronica, pneumatica, idraulica. Soft skills: spiccato orientamento alla soddisfazione del cliente; coinvolgimento e flessibilità nel raggiungimento degli obiettivi di reparto; elevata propensione al lavoro in team e alla condivisione delle informazioni; curiosità e dedizione all’apprendimento continuo; conoscenza dell’inglese.

Liebherr Italia, dal 1984 attiva nella vendita delle autogrù Liebherr e nell’erogazione di servizi post-vendita qualificati e all’avanguardia, incarna i valori di cui Liebherr è portatore nel mondo: responsabilità, qualità, innovazione, affidabilità, in un ambiente lavorativo stimolante in cui crescere mettendo a frutto le proprie passioni. Il gruppo conta quasi 53.000 dipendenti dislocati in più di 50 Paesi in tutto il mondo. In Italia ha attualmente 59 dipendenti, di cui 53 presso la sede di Monfalcone e 6 dislocati sul territorio italiano.

Protezione civile della Regione Friuli Venezia Giulia

La Protezione civile regionale ha 180 dipendenti e svolge una funzione di coordinamento delle misure organizzative di protezione dei cittadini. Si basa su un sistema integrato su più livelli, statale, regionale e comunale. Le principali attività sono la prevenzione e l’accrescimento della sensibilità della collettività. L’attività di prevenzione consiste nel pianificare interventi in emergenza, monitorare il territorio e comunicare il rischio. L’attività di sensibilizzazione della collettività in particolare sui temi di autoprotezione e tutela del territorio si traduce nella diffusione di procedure e linguaggi comuni.

Ordine degli ingegneri di Udine (https://udine.ordingegneri.it/)

L’Ordine, come ente pubblico non economico è, per legge, delegato a tutelare il titolo e la professione di ingegnere. Ha due dipendenti. L’attività dell’ingegnere è considerata un’attività di rilevante interesse pubblico da svolgere con scrupoloso rispetto dei principi generali di moralità, probità e correttezza.

Sms Group (https://www.sms-group.com/)

Leader mondiale nella progettazione, realizzazione e installazione di impianti siderurgici. Si contraddistingue per l’attenzione al cliente, la forza innovativa, il focus sulla sostenibilità e la flessibilità. Ha più di 14.500 dipendenti a livello globale, di questi 560 appartengono alle sedi di Tarcento, San Donato Milanese e Genova.

Propone 30 posizioni aperte a tempo determinato e indeterminato. In particolare: automation engineer, software developer, power&drives expert, project manager E&A, project manager, technical sales, proposal engineer, process engineer and product engineer, metallurgy, mechanical engineer, project buyer, metallurgy specialist. Richiesta una buona conoscenza dell’inglese. Sede di lavoro: Tarcento, San Donato Milanese e Genova. Disponibilità ad effettuare saltuarie trasferte in Italia e all’estero presso sedi del gruppo e presso clienti e fornitori.

Umana

Agenzia per il lavoro generalista, fra i principali player in Italia per i servizi HR. Conta 144 filiali sul territorio nazionale e 1400 persone dedicate ai servizi per il lavoro.

