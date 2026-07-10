MITTELFEST PAURA al via tra una settimana: ecco i grandi appuntamenti che accendono Piazza Duomo

A una settimana all’apertura di Mittelfest Paura che dal 16 al 26 luglio animerà Cividale del Friuli, Piazza Duomo si prepara a ridiventare il palco a cielo aperto della città con numerosi appuntamenti che attraversano la musica classica, il folk, il teatro multimediale e il circo, schiudendo il festival alla città.

Ad aprire la scena, venerdì 17 luglio alle 21.30, sarà Vasko Vassilev, primo violino della Royal Opera House di Londra, e i Covent Garden Soloists Quintet, con From Fear to Light: un percorso dal barocco di Vitali e Vivaldi, al romanticismo di Brahms e Saint-Saëns fino, alla tradizione popolare balcanica e il tango argentino Un itinerario emotivo che parte dalla paura e sospinge il pubblico fino alla luce.

Domenica 19 luglio arriva Lumen dei Dagadana, prima nazionale con la musica polacca e ucraina, ritmi etnici, pop e canzoni rituali in un concerto che fondendo la musica tradizionale con ogni genere immaginabile.

Mercoledì 22 luglio tocca ai Romano Drom con Prikezhia, altra prima nazionale: i gipsy-valacchi ungheresi portano l’energia contagiosa e i ritmi senza confini della Mitteleuropa in un mix malinconico e travolgente, una fusione di strumenti tradizionali a corda e a percussione con la batteria e il basso moderni.

Venerdì 24 luglio la FVG Orchestra occupa la piazza con Il demoniaco, il viaggio nel lato oscuro della musica, tra virtuosismo e inquietudine: il pianista Gabriele Strata,giovane talento internazionale e il violinista pluripremiato Christian Sebastianutto guidano il pubblico tra Liszt, Tartini e Strauss.

Piazza Duomo accoglie anche il gran finale del festival domenica 26 luglio, Esploratori o geografi?: Alex Bellini, esploratore italiano noto per le sue traversate oceaniche a remi in solitaria, e Luca Lagash, bassista dei Marlene Kuntz, partono dal Piccolo Principe di Saint-Exupéry per interrogarsi su come percepiamo la realtà. L’Intelligenza Artificiale trasformerà il parlato in tipografia dinamica, la musica in forme e colori per un vero e proprio viaggio sotto le stelle di Cividale.

Da segnalare lo spettacolo ad ingresso libero di sabato 18 luglio durante il quale Piazza Duomo si apre a tutti con Mozzafiato! (Don’t Forget to Breathe!) di Sophie Zoletnik e Lennart Paar (Ungheria): sotto una cupola geodetica, due circensi trasformano il ritmo del respiro in movimento e la paura in fiducia. Uno spettacolo per tutte le età da condividere in famiglia e tra amici.

Tra gli appuntamenti in teatro, da segnalare Era di maggio al Teatro Verdi di Gorizia, sabato 25 luglio: prima assoluta su testo di Flavio Santi, con Alessio Boni come voce narrante e l’Orchestra La Corelli, tra le tradizioni friulane legate all'”Orcolat” e la memoria del terremoto del 1976.

Per informazioni: www.mittelfest.org