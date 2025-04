Mondo Mizuki, Mondo Yokai, la mostra visitabile a Udine fino al 30 agosto 2025

100 opere originali, molte delle quali esposte fuori dal Giappone per la prima volta, riproduzioni, riviste, libri, documenti video e testi critici per ricostruire l’universo di Shigeru Mizuki uno dei più grandi maestri giapponesi di manga. È Mondo Mizuki, Mondo Yokai, la mostra a cura di Canicola e Vincenzo Filosa e MIZUKI PRO, Tokyo che dal 26 aprile al 30 agosto 2025 porta negli spazi di Casa Cavazzini a Udine l’universo creativo di un Maestro senza eguali, specialista di storie di yokai – le mostruose apparizioni della mitologia giapponese – e studioso del relativo folklore, dallo stile unico e personalissimo.

Organizzata in occasione della ventisettesima edizione del Far East Film Festival, Mondo Mizuki, Mondo Yokai è la prima mostra in Italia, e la seconda in Europa dopo la personale di Angoulême del 2022, a celebrare uno dei più grandi autori dell’arte sequenziale giapponese: un’operazione che permette agli amanti del mondo dei manga, e non solo, di perdersi tra capolavori indimenticabili.

«Congratulazioni per il Far East Film Festival 27. In occasione di questo storico festival cinematografico, siamo onorati di presentare una mostra sull’artista giapponese di manga Shigeru Mizuki. Shigeru Mizuki è scomparso nel 2015, ma amava l’Italia e l’ha visitata molte volte. Siamo molto felici che la mostra si tenga in qui, un Paese a lui caro, e pensiamo che ne sia felice anche lui, nella sua nuova casa», con queste parole il MIZUKI PRO, Tokyo saluta questa storica operazione.

Shigeru Mizuki (Osaka, 1922 – Tokyo, 2015) ha saputo recuperare il patrimonio culturale e storico nipponico, rinnovarlo e poi condividerlo con un pubblico sconfinato di lettrici e lettori, ricreando sulla pagina un vasto universo in cui esseri umani e creature immaginarie convivono armoniosamente e condividono esperienze e avventure di ogni genere.

Dopo la Seconda Guerra Mondiale diventa un autore di kamishibai, il teatro di immagini. Negli anni ’50 inizia a pubblicare come autore di manga. Nei suoi lavori riversa una sorprendente umanità dando vita a un mondo nuovo che mescola istanze culturali tradizionali ed esigenze dei lettori, in una dimensione piena di grazia in cui tutti i popoli del mondo convivono in armonia, pace e consapevolezza.

Mondo Mizuki, Mondo Yokai ripercorre momenti autobiografici in cui il buio della guerra lascia spazio a umorismo e spiritualità, accanto allo sviluppo dei suoi celebri personaggi, da Kitaro a Terebi Kun, da Akuma kun a Sanpei il Kappa, mostrando come questi affondino le proprie radici nella tradizione folkloristica del Sol Levante, nutrendosi però degli stimoli bizzarri e imprevedibili del contemporaneo.

Attingendo alla cultura giapponese con spirito antropologico e introducendo il genere yokai manga sulle pagine delle migliori riviste giapponesi, Mizuki ha plasmato il volto del manga contemporaneo. Gli yokai, creature della tradizione, ritrovano una collocazione moderna grazie al grande lavoro di studio, recupero e rinnovamento grafico da lui attuato.

In occasione della mostra, Canicola pubblica Il mondo delle fessure rotonde: la prima antologia in Occidente a presentare racconti a fumetti inediti insieme a scritti autobiografici e riflessioni sul linguaggio del manga di Mizuki, usciti tra il 1966 e il 1980 sulla celebre rivista “Garo”, punto di riferimento per il mondo del manga alternativo e palestra per moltissimi autori sperimentali. Il libro è uno strumento per conoscere creature e leggende di epoche antiche, che Mizuki ha traslato nei meandri delle grandi metropoli del Giappone moderno. Verruche parlanti, cloni ninja, alchimisti cialtroni e mantelle volanti popolano queste storie ancora inedite fuori dal Giappone che presentano al pubblico italiano uno sguardo sul pensiero e l’arte di questo straordinario autore.

L’ideazione e la realizzazione di Mondo Mizuki, Mondo Yokai portano la firma del C.E.C. – Centro Espressioni Cinematografiche/Far East Film Festival (Udine) in accordo con Mizuki Pro (Giappone) e con Canicola (Bologna).

In tema con la mostra, la retrospettiva del Far East Film Festival 27 sarà dedicata alle creature leggendarie che popolano i film orientali e avrà per titolo: “Yokai e altri mostri: dal folklore al cinema”.

La mostra, ricordiamo, gode del contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia esi inserisce nel programma di “Go!2025&Friends”, il cartellone di eventi collegato al programma ufficiale di “GO!2025 Nova Gorica – Gorizia Capitale europea della Cultura”, e di Casa Cavazzini, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea (Udine) con il contributo, del Comune di Udine – Assessorato alla Cultura e di EU-Japan Fest Japan Committee, e con il supporto di Credifriuli, Credito Cooperativo Friuli e Camera di Commercio di Pordenone-Udine e Amga Energia & Servizi – Brand Commerciale del Gruppo Hera.

Shigeru Mizuki (Osaka, 1922 / Tokyo, 2015) è stato uno dei maggiori autori manga della storia. Consacrato in patria con numerose onorificenze, tra le sue opere sono celebri in tutto il mondo i capolavori Kitaro (J-pop, 2018/19)e NonNonBa (Rizzoli, 2012) premiato nel 2007 come miglior libro al Festival d’Angoulême. Showa (J-pop, 2021/22) è invece il suo memoriale che ripercorre i momenti chiave della storia del ventesimo secolo in Giappone. Nel 2022 in occasione del centenario della nascita di Shigeru Mizuki, sempre in collaborazione con Far East Film Festival, Canicola ha pubblicato il volume Tono Monogatari, che rilegge uno dei testi centrali del folklore giapponese, ispirato tra l fiabe dei fratelli Grimm in Occidente.

Canicola è un’associazione culturale di Bologna che opera da vent’anni per la promozione e la divulgazione del fumetto contemporaneo. Attraverso un progetto editoriale, promozione di giovani autrici e autori, esposizioni, workshop, laboratori per bambin? fa rete culturale con festival, musei, istituzioni, gallerie d’arte, biblioteche, e ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti nazionali e internazionali.

La collaborazione tra Canicola e il Far East Film Festival è viva dal 2010 e da allora sono state realizzate mostre di autrici e autori asiatici in dialogo con la programmazione cinematografica. In particolare segnaliamo la personale di Yan Cong (Cinema Visionario, 2010), quella di Yuichi Yokoyama (Cinema Visionario, 2011), la collettiva Isole cinesi (Cinema Visionario, 2012), la mostra tributo a Yoshiharu Tsuge (Cinema Visionario, 2017), la personale di Ancco (Museo di Casa Cavazzini, 2018), la personale di Zuo Ma (Museo di Casa Cavazzini, 2019).

Vincenzo Filosa è un fumettista, traduttore e docente, tra i massimi divulgatori del manga di matrice realistica e di Gekiga in Italia. Le sue opere hanno ricevuto molteplici riconoscimenti e successi di pubblico e critica; in qualità di traduttore ha curato gli adattamenti delle opere dei maggiori maestri dell’arte sequenziale in lingua giapponese e inglese: da Shigeru Mizuki a Chester Brown, da Jiro Taniguchi ad Adrian Tomine, da Yoshiharu Tsuge a Craig Thompson. Attualmente insegna presso l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria.

