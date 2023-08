Nei Suoni Dei Luoghi 11 agosto TRN Trio, Schmidt, Penzo, Del Gobbo

Nell’ambito del festival Nei Suoni Dei Luoghi, giunto alla sua 25° edizione, fra gli eventi di particolare importanza ci sono gli otto concerti che hanno come focus il percorso di avvicinamento a Go! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale Europea della Cultura 2025. Dopo il primo appuntamento di Gorizia, riflettori puntati venerdì 11 agosto (ore 21.00) nel bel contesto dell’Azienda Vitivinicola Lis Neris di San Lorenzo Isontino, per il secondo dei concerti del ciclo. A emozionare il pubblico un ensemble di musicisti sloveni e italiani formato dal TRN Trio, composto dagli sloveni Rebeka Dobravec(pianoforte), Neža Nahtigal (violino), Tara Korica(violoncello), a cui si aggiungono gli italiani Hanna Schmidt (violino), Riccardo Penzo (viola), Alessandro Del Gobbo (pianoforte). I giovani musicisti, assieme per la prima volta, proporranno al pubblico un programma con musiche di Schumann e Škerjanc. Il percorso di eventi transfrontalieri, giunto al secondo degli otto appuntamenti, vede l’importante collaborazione con il Kulturni dom di Nova Gorica.

I musicisti sono stati selezionati dalla Direzione Artistica, composta dalla pianista Gloria Campaner e dalla violinista Valentina Danelon, affiancate dal violoncellista sloveno Klemen Hvala, attraverso apposite audizioni realizzate all’Accademia di musica di Ljubljana e il Conservatorio Tomadini di Udine. In seguito sono stati ideati i programmi musicali considerando le loro personalità artistiche, e, successivamente, sono stati formati attraverso un percorso di studio e prove d’insieme, seguiti dai tre docenti. In questo concerto un classico trio(pianoforte, violino e violoncello) formato da giovani sloveni è stato integrato con tre giovani talenti italiani al fine di proporre un programma musicale impegnativo e coinvolgente.

Il concerto è a ingresso libero con prenotazione consigliata a [email protected]. Al termine dell’esibizione seguirà una degustazione enogastronomica accompagnata dai vini della cantina Lis Neris.



Prossimo appuntamento a Nei Suoni Dei Luoghi lunedì 14 agosto a Santa Maria la Longa, alla Villa di Tissano (ore 21.00) con protagonista il Duo Shutko proveniente dall’Ucraina.



Nei Suoni Dei Luoghi è organizzato da Associazione Progetto Musica, con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Assessorato alla cultura e allo sport e Assessorato alle Attività Produttive e Turismo, econ il sostegno di Fondazione Friuli e Credifriuli.