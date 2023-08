Jessica di Trieste e Lisa di Staranzano alle Prefinali Nazionali di Miss Italia 2023

Ieri sera, a Cordenons (Pn) sono iniziate le finali regionali di “Miss Italia” in Friuli Venezia Giulia dove sono stati assegnati due titoli regionali validi per l’ammissione alle prefinali nazionali dell’ottantaquattresima edizione del concorso.

Il titolo di “Miss Eleganza Friuli Venezia Giulia” se lo è aggiudicato Jessica Beno, diciotto anni di Trieste neodiplomataall’Istituto Turistico ed iscritta alla facoltà di economia.

La fascia di “Miss Rocchetta Bellezza Friuli Venezia Giulia” è invece andata a Lisa Piran, ventidue anni di Staranzano (Go) studentessa in lingue e letterature straniere, lavora per un locale dove collabora all’organizzazione di eventi.

Jessica e Lisa sono quindi ammesse alle prefinali Nazionali di “Miss Italia”.

Lo spettacolo, presentato da Michele Cupitò con la regia di Paola Rizzotti, è stato organizzato da Confartigianato Imprese Pordenone, Comune di Cordenons, CATA FVG e coordinato dall’agenzia “modashow.it” ed ha visto le quindici concorrenti in gara indossare, oltre al loro abito e body ufficiale del concorso anche eleganti e raffinati capi ed accessori proposti da sarti ed artigiani della provincia di Pordenone.

Le varie sfilate sono state intervallate da applaudite esibizioni di ballo proposte da Aleksei ed Alessia del “Club Diamante FVG”; sono intervenuti poi sul palco per portare i saluti al pubblico ed alle concorrenti Silvano Pascolo Presidente Confartigianato Pordenone e Loris Zancai Mucignat, Assessore alla Cultura del Comune di Cordenons.

In attesa della finalissima di “Miss Friuli Venezia Giulia” in programma venerdì 25 agosto al Centro Congressi Kursaal di Lignano Sabbiadoro, proseguono le selezioni, tutti i venerdì, in diretta dagli studi televisivi di Telefriuli.

A “Miss Italia” possono partecipare ragazze di età compresa tra i 18 (compiuti entro il 31 dicembre 2023) ed i 30 anni; per iscriversi in Friuli Venezia Giulia e partecipare alle prossime selezioni, è possibile contattare direttamente i responsabili regionali telefonando o inviando un messaggio al numero 393.3352362 oppure compilando il modulo sul sito www.missitalia.it (la partecipazione al concorso è totalmente gratuita).

Informazioni ed aggiornamenti sono disponibili sulla pagina facebook ed Instagram di “Miss Italia Friuli Venezia Giulia”.