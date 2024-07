Nei Suoni dei Luoghi fa tappa a Tricesimo. Venerdì 26 luglio

Il festival internazionale di musica e territori Nei Suoni dei Luoghi fa tappa a Tricesimo con una serata tutta dedicata al pianoforte. Venerdì 26 luglio alle 21.00, la suggestiva venue del Castello di Tricesimo ospiterà la “Piano Night”, serata che vedrà protagonista il pianista Aleandro Giuseppe Libano. L’artista trasporterà il pubblico attraverso un programma intenso con musiche di Bach-Busoni, Scarlatti, Debussy e Liszt.L’evento è a ingresso libero. Seguirà un momento conviviale offerto dalla Casa Vinicola Canella con la linea di aperitivi che portano il nome di grandi compositori italiani. Per consultare il programma completo www.neisuonideiluoghi.it .

In questo nuovo concerto di Nei Suoni dei Luoghi trovano spazio alcuni straordinari esempi della vocazione propria di alcuni compositori, quella di evocare in musica dei microcosmi individuali e renderli poi geografie universali. Fra questi, la Ciaccona di Bach-Busoni affascina per la capacità di trasportare l’ascoltatore in un viaggio emotivo e spirituale attraverso una serie di variazioni che esplorano diversi stati d’animo e invitano a rivolgere lo sguardo verso sé stessi. Debussy con le sue Images riesce invece nell’intento di tratteggiare dei quadri sinestesici, catturando l’essenza dell’arte impressionista attraverso i suoni. Dai tasti prendono vita immagini e richiami che magicamente restituiscono sensazioni vive e inclusive

Nei Suoni Dei Luoghi è organizzato da Associazione Progetto Musica, con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Assessorato alla cultura e allo sport e Assessorato alle Attività Produttive e Turismo, econ il sostegno di Fondazione Friuli e Credifriuli.