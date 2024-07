Perché Puccini? I giovani omaggiano il compositore

Un viaggio poetico ed evocativo attraverso le celeberrime musiche di Giacomo Puccini per conoscere e riscoprire l’immenso valore culturale delle opere del maestro toscano. Perché Puccini? è la suggestione da cui partono lo storico della musica Mauro Masiero, il compositore Matteo Sarcinelli e i musicisti dell’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani nel costruire un concerto narrato originale che, dopo il debutto di Gemona del Friuli, andrà in scena domenica 28 luglio nella Corte di Palazzo Morpurgo a Udine e martedì 30 luglio nella pineta della Chiesetta di Santa Maria del Mare di Lignano Sabbiadoro, con inizio alle ore 21..

La musica che accompagna Perché Puccini? è costruita di richiami e suggestioni, e vuole restituire un’immagine completa e veritiera, ma allo stesso tempo distante e velata, di Giacomo Puccini e della sua musica. Non si tratta quindi di arrangiamenti veri e propri, bensì di forti rielaborazioni: Puccini compare come un ricordo lontano, offuscato e sbiadito nel tempo. Ogni arrangiamento “rifrange” le suggestioni emotive e sonore dell’opera a cui è ispirato, come se rapide scintille di memoria riaffiorassero ogni volta da una nebbia confusa e riaccendessero la luce su frammenti e idee musicali, su temi pucciniani e melodie che – risvegliate dagli interventi parlati curati dallo storico della musica Mauro Masiero – si susseguono sconnesse, sovrapposte, e si rimescolano per poi svanire.

Oltre a Masiero e Sarcinelli, sul palco sono protagonisti i musicisti dell’Orchestra Filarmonici Friulani: Sonia Venzo (flauto), Cristian Zoccolan (oboe), Giacomo Cozzi (clarinetto), Samuel Peressutti (fagotto), Alessandra Rodaro (corno), Francesco Tirelli (percussioni), Eugenia Ceschiutti (arpa), Alessio Venier e Gaia Perosa (violino), Doriana Calcagno (viola), Mario Roveda (violoncello) e Chia Sultan (contrabbasso). L’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani è l’unica orchestra interamente composta e gestita dal under 35 del Triveneto. Riconosciuta dal Ministero della Cultura, l’OFF si è esibita con poliedrici solisti di fama internazionale in Italia e all’estero. È vincitrice del Premio Epifania 2024 e dal 2020 organizza Orchestra in Miniatura, rassegna estiva che coniuga musica classica e divulgazione. Tra gli ospiti ci sono stati Luca Mercalli, Loredana Lipperini, Angelo Floramo e Matteo Bellotto.

Il concerto di domenica è inserito nel programma di UdinEstate, sostenuto quindi dal Comune di Udine e, in caso di maltempo, si terrà all’Auditorium Spazio Venezia, in via Stuparich a Udine.

Il concerto di martedì è inserito nel cartellone di Notti di mezza estate, la rassegna organizzata dal Comune di Lignano Sabbiadoro insieme all’Orchestra Filarmonici Friulani e con la collaborazione artistica di Mario Brandolin. In caso di maltempo, il concerto si terrà al Cinecity di via Arcobaleno, sempre a Lignano.