Nei Suoni Dei Luoghi fa tappa a Villesse, venerdì 2 agosto con il Trio Hermes

Il giardino di Palazzo Ghersiach a Villesse (Go) sarà il teatro del prossimo appuntamento del festival internazionale di musica e territori Nei Suoni Dei Luoghi, con il concerto “Mit Energie und Leidenschaft”, in programma venerdì 2 agosto (inizio alle ore 21.00), che vedrà protagonista il Trio Hermes. Formato dalla violinista Ginevra Bassetti, dalla violoncellista Francesca Giglio e dalla pianista Marianna Pulsoni, l’ensemble proporrà al pubblico un programma con musiche di Mendelssohn e Schumann. L’evento è a ingresso gratuito e in caso di pioggia si terrà all’interno di Palazzo Ghersiach. Prima del concerto, alle ore 19.00, avrà luogo la passeggiata alla scoperta della storia di Villesse a cura dell’Associazione culturale I Blaudins. Per la passeggiata è prevista la prenotazione obbligatoria scrivendo a [email protected]. Il programma completo del festival Nei Suoni Dei Luoghiè consultabile su www.neisuonideiluoghi.it .

“Nella musica trovo la libertà di esprimermi senza confini, senza i limiti imposti dalla società. La creatività è il mio respiro, la musica la mia voce nel mondo”. Dice molto questa dichiarazione di Fanny Mendelssohn sulla sua straordinaria vocazione musicale e sulle enormi difficoltà che incontrò nell’essere una compositrice nel XIX secolo. Fanny sfidò le norme sociali discriminatorie e andò contro la sua famiglia per esprimere la sua genialità creativa, costantemente soffocata dall’unico fatto di essere donna. Fu apprezzata fra gli altri da Robert Schumann, che frequentava i suoi stessi circoli musicali e che la elogiava a tal punto da definirla un “tesoro nascosto” dal quale “il mondo avrebbe avuto molto da imparare”. Nel concerto di Villesse il pubblico ascolterà i loro Trii, autentiche gemme musicali dalla profonda sensibilità artistica, che hanno lasciato un’impronta duratura nella storia della musica testimoniando che il genio musicale non conosce confini di genere.

Prossimo concerto per il festival Nei Suoni Dei Luoghisarà mercoledì 7 agosto con un nuovo appuntamento del ciclo “Da Tartu a Go! 2025!”, con un ensemble di musicisti italiani e sloveni che vedrà esibirsi, tra gli altri, la pianista Gloria Campaner – direttrice artistica del festival – e il violinista Cristiano Gualco, di scena a Palazzo Attems a Gorizia. Nei Suoni Dei Luoghi è organizzato da Associazione Progetto Musica, con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Assessorato alla cultura e allo sport e Assessorato alle Attività Produttive e Turismo, e con il sostegno di Fondazione Friuli e Credifriuli.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

Associazione Progetto Musica: tel. +39 0432 532330 –[email protected]