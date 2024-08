Teenage Dream a Lignano Sabbiadoro. 1 agosto

È “la festa di tutti”, il concerto che non c’era mai stato, se non nelle camerette, sotto la doccia, in macchina e con gli amici a fine serata. Si chiama TEENAGE DREAM ed è il più grande concerto party dedicato agli anni 2000, che il 2000 lo vuole ripercorrere interamente, soprattutto attraverso le hit di Disney Channel che da più di vent’anni creano aggregazione e divertimento.

TEENAGE DREAM è soprattutto una vera e propria festa con un live show che, oltre alle hit di Disney Channel, include le colonne sonore di High School Musical, Camp Rock, Hannah Montana, le canzoni degli One Direction e di tanti altri protagonisti di quegli anni, che hanno segnato almeno due generazioni di ragazze e ragazzi.

Virale sui social con oltre 10 milioni di visualizzazioni su Tik Tok e oltre 150 mila followers su Instagram, Teenage Dream è stata una delle protagoniste indiscusse dell’ultima stagione live con oltre 100.000 biglietti venduti e ora sta facendo cantare e ballare migliaia di persone nelle principali rassegne estive della penisola italiane: l’unica data in Friuli Venezia Giulia è fissata per l’1 agosto (inizio ore 21:00) all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro, che vedrà anche la partecipazione speciale di Laura Esquivel, la cantante italo argentina diventata famosa per aver interpretato la protagonista nella serie “Il Mondo di Patty – La Storia più bella”.

Gli ultimi biglietti per il concerto party sono ancora in vendita online su Ticketone.it, Ticketsms.it e nei punti vendita autorizzati.

TEENAGE DREAM è, infine, il luogo sicuro nel quale sentirsi sé stessi, la serata in cui ci si ritrova con le amiche e gli amici, in cui si va a perdere la voce, magari con gli occhi lucidi di felicità.

L’appuntamento dell’1 agosto sarà uno dei più importanti eventi per i giovani dell’intera estate in Friuli Venezia Giulia e sarà uno degli eventi di punta di “Nottinarena 2024”, la rassegna ideata da FVG Music Live e VignaPR, in collaborazione con il Comune di Lignano Sabbiadoro e PromoTurismoFVG, che ha già ospitato il concerto di Paolo Nutini a fine giugno e sabato 3 agosto ospiterà i Subsonica (biglietti in vendita online su Ticketone.it, Ticketmaster.it e nei punti vendita autorizzati).

SOCIAL NOTTINARENA LIGNANO:

FB https://www.facebook.com/nottinarena

IG https://www.instagram.com/nottinarena/

TEENAGE DREAM

with special guest LAURA ESQUIVEL

GIOVEDÌ 1° AGOSTO 2024 (inizio concerto ore 21:00)

LIGNANO SABBIADORO (UD), Arena Alpe Adria

Prezzi dei biglietti: posto unico € 20,00 + dp

Ultimi biglietti in vendita online su Ticketone.it, Ticketsms.it e nei punti vendita autorizzati