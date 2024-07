Russell Crowe giovedì 1 agosto al Festival di Majano

Il Friuli Venezia Giulia si prepara a ospitare il tour di Russell Crowe. L’attore neozelandese, premio oscar per l’indimenticabile ruolo di Massimo Decimo Meridio nel film “Il Gladiatore”, pochi mesi fa annunciava dal palco dell’Ariston, in qualità di super ospite del Festival di Sanremo, il suo imminente ritorno nel belpaese, questa volta non per recitare in un film, ma da protagonista sui palchi della penisola assieme alla sua band, The Gentlemen Barbers. L’atteso tour, dal titolo “Russell Crowe’s Indoor Garden Party Featuring The Gentlemen Barbers and Lorraine O’Reilly“, è poi effettivamente partito a fine giugno, per toccare alcune fra le più suggestive venue italiane come Breuil-Cervinia, Roma, Pompei, Siena, tra le altre. Ora l’attesa è finita anche per i fan del Nordest di questo incredibile artista, che potranno ascoltare nel concerto in programma domani, giovedì 1 agosto, al Festival di Majano, che si allinea così una volta di più ai grandi festival del nostro paese. Ad aprire la serata ci sarà inoltre il progetto The High Jackers del musicista friulano Stefano “Steve” Taboga. I biglietti per il concerto, organizzato da Pro Majano, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG sono in vendita su Ticketone e lo saranno anche alla biglietteria del concerto domani dalle 19.00. Porte aperte al pubblico dalle 20.00 e inizio concerto previsto alle 21.30. Info e punti autorizzati su www.promajano.it e www.azalea.it.

La storia di Russell Crowe & The Gentlemen Barbers è costellata di incontri, amicizie e collaborazioni musicali che risalgono a 30 anni fa. La band vanta la presenza di artisti di calibro come David Kelly, Stewart Kirwan, Stuart Hunter, Chris Kamzelas e James Haselwood, oltre alle voci di Stacey Fletcher, Susie Ahern e Britney Theriot. Ogni membro porta con sé una ricchezza di esperienze e talento, rendendo ogni concerto un’esperienza unica e imperdibile. Per Russell Crowe, la musica è sempre stata una parte integrante del suo viaggio artistico, dai primi passi nel teatro musicale fino al grande schermo. Questo tour rappresenta non solo un ritorno alle radici musicali per l’attore, ma anche un’opportunità per condividere con il pubblico la passione che ha guidato la sua carriera.

Russell Crowe sarà accompagnato sul palco dai The Gentleman Barbers, band formata da David Kelly(batteria), Stewart Kirwan (tromba), Stuart Hunter(piano), Chris Kamzelas (chitarra), James Haselwood (basso), Stacey Fletcher, Susie Aherne Britney Theriot (voci). Confermata anche la presenza nelle date italiane di Lorraine O’Reilly: con Crowe per un duetto nell’album dei Bible Code Sundays “Walk like Kings”, sono diventati amici e si sono esibiti insieme dal 2017.

Dopo l’atteso live di Russell Crowe il Festival di Majano vede altri importanti eventi nel suo programma come i concerti rock e celtic punk di Wolfmother (4 agosto) e Flogging Molly (7 agosto) e la festa dell’estate con il re della dance internazionale Gigi D’Agostino (8 agosto). Il 64° Festival di Majano è organizzato dalla Pro Majano, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, Comune di Majano, Associazione regionale tra le Pro Loco, Comunità Collinare del Friuli, Consorzio tra le Pro Loco della Comunità Collinare.