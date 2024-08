NEI SUONI DEI LUOGHI: programma sabato 31 agosto e domenica 1 settembre

Due giornate con i concerti e le camminate guidate sul sentiero Walk of Peace. Grande attesa per Vasco Brondi in concerto sul Monte Sei Busi a Ronchi dei Legionari.

Anche quest’anno il Festival Nei Suoni Dei Luoghi incrocia i propri passi con quelli significativi del sentiero transfrontaliero Walk of Peace, per due imperdibili appuntamenti della 26° edizione che uniscono come sempre la musica, il cammino e un messaggio di pace che supera tutti i confini. Si comincia sabato 31 agosto (ore 20.00) nella simbolica e suggestiva venue del Monumento per la Pace di Cerje a Miren – Kostanjevica, con il concerto inserito nel ciclo “Da Tartu 2024 a GO! 2025”, serie di eventi che vede protagonisti giovani musicisti italiani, sloveni e estoni, accompagnati nel loro percorso da musicisti di livello internazionale. Ad esibirsi per l’occasione saranno la violinista e co-direttrice artistica di Nei Suoni Dei Luoghi Valentina Danelon, assieme alla violoncellista slovena Tara Korica e alla fisarmonicista italiana Ludovica Borsatti.

Il secondo dei due concerti è invece in programma domenica 1° settembre alle ore 18.00, un evento che unisce un artista di altissimo livello, fra i più importanti nomi del cantautorato italiano, Vasco Brondi, e una venue insolita ma ricca di significato come la Dolina del XV Bersaglieri sul Monte Sei Busi in comune di Ronchi dei Legionari. Con uno stile letterario ricco di riferimenti culturali, Vasco Brondi riesce a trasformare le sue esperienze personali in racconti universali che colpiscono nel profondo l’animo dell’ascoltatore e così sarà certamente anche nel concerto in programma alla Dolina, evento di avvicinamento a GO! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale Europea della Cultura. In caso di maltempo il concerto si svolgerà alla stessa ora presso il Teatro comunale di Gradisca d’Isonzo.

Due saranno anche le camminate guidate da esperti storici nelle due giornate. Sabato 31 agosto ritrovo alle 9.30 davanti al Monumento della Pace di Cerje. Il percorso prevede 15 km con visita al Museo della Tradizione di Opatje Selo e del Museo della Prima Guerra Mondiale, pranzo alla Grotta Pe?inka e arrivo alle 17.30 al Monumento della Pace di Cerje per il concerto serale in programma alle ore 20.00. La camminata sarà arricchita lungo il percorso da due brevi momenti musicali a cura della mezzosoprano Valentina Volpe Andrezza. Prenotazione obbligatoria entro lunedì 26 agosto, scrivendo a [email protected] o telefonando al numero + 386 031 310 800.

Domenica 1° settembre le passeggiate si snoderanno in percorsi che impegneranno, a scelta, tutta la giornata con ritrovo alle 8.45 dal Punto IAT di Redipuglia, o mezza giornata con partenza alle ore 14.45, 15.00 e 15.15 lungo il Walk of Peace fino al Monte San Michele, con visite all’area monumentale del Sacrario di Redipuglia, al cimitero austro-ungarico di Fogliano, all’Area delle Battaglie, a San Martino del Carso, al museo multimediale del San Michele e alla Galleria Cannoniera del San Michele, con pause enogastronomiche. Arrivo verso la Dolina del XV Bersaglieri previsto per le 17.30 con ristoro, a seguire il concerto di Vasco Brondi alle ore 18.00. Le visite sono a numero chiuso, per partecipare è obbligatorio iscriversi entro il 28 agosto (o fino a esaurimento posti) inviando una mail a [email protected].

Per i partecipanti al solo concerto, si raccomanda di parcheggiare al sacrario di Redipuglia. Dalle ore 17.00 sarà attivo un servizio di navetta gratuito che porterà gli spettatori alla Dolina del XV Bersaglieri.

Tutte le info sui concerti e le passeggiate delle due giornate su www.neisuonideiluoghi.it

I due eventi sono realizzati in collaborazione con Promoturismo FVG, Tartu Capitale Europea della Cultura 2024, Kulturni dom Nova Gorica, Fundacija Poti miru v Poso?ju, Miren-Kras, Comune di Gradisca d’Isonzo, Pro Loco Fogliano Redipuglia, Centro studi politici economici e sociali Senatore Antonio Rizzatti.