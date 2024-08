Eleonora Paron di Udine è “Miss Friuli Venezia Giulia”

Eleonora Paron, diciannove anni di Udine si è aggiudicata ieri sera, al Centro Congressi “Kursaal Riviera Resort”, il titolo di “Miss Friuli Venezia Giulia” valido per l’ottantacinquesima edizione di “Miss Italia”!

Eleonora che studia al liceo linguistico e pratica equitazione a livello agonistico (salto ostacoli), sarà ammessa alle Prefinali Nazionali dal 4 al 7 settembre ed all’Accademia che si terrà dall’8 al 15 settembre al Resort De Angelis, villaggio vacanze di Numana nella Riviera del Conero.

La finale è stata organizzata dalla “S.I.L. Società Imprese Lignano S.p.A.” che gestisce il “Centro Congressi Kursaal” con il coordinamento e la direzione artistica di Paola Rizzotti, titolare dell’agenzia “modashow.it” esclusivista in Regione di “Miss Italia”.

Molto apprezzato lo spettacolo piacevole e coinvolgente, trasmesso in diretta su Telefriuli, condotto da Michele Cupitò che ha visto la partecipazione di ventidue concorrenti che si sono presentate con disinvoltura al pubblico ed hanno sfilato con abbigliamento elegante e body ufficiali del concorso.

Le varie sfilate sono state intervallate da esibizioni di danze latino-americane eseguite da Giacomo Mian e Asia Sandrigo; ospiti: Jenny Ferino “Miss Friuli Venezia Giulia 2023” e Lisa Piran “Miss Friuli Venezia Giulia 2023 +”.

Durante lo spettacolo sono poi intervenuti: Cristiana Pozzo per la “S.I.L. Società Imprese Lignano S.p.A.” ed il consigliere con delega al Turismo del Comune di Lignano Sabbiadoro Massimo Brini che ha portato i saluti da parte dell’Amministrazione Comunale.

Per la vincitrice un prezioso gioiello “Miluna” offerto dalla gioielleria “Romagna” di Udine; per le acconciature delle Miss sono intervenuti i parrucchieri “Framesi” del salone ‘’Acconciature Roberta di Monfalcone (Go) e di Grado (Go).

Nel corso della serata è stato assegnato anche il titolo di “Miss Social Friuli Venezia Giulia” a Eleonora Paron che ha conquistato i favori della giuria tecnica del progetto “Miss Italia racconta l’Italia” con il video da lei realizzato dedicato alla città di Cividale del Friuli.

Noemi Music diciassette anni di San Martino di Codroipo (Ud) ha conquistato il titolo di “Miss Mascotte Friuli Venezia Giulia” che le consentirà di partecipare alle finali regionali di “Miss Italia” nel 2025.

La squadra delle rappresentanti del Friuli Venezia Giulia alle Prefinali Nazionali di Miss Italia sarà così composta: “Miss Friuli Venezia Giulia”: Eleonora Paron di Udine; “Miss Eleganza Friuli Venezia Giulia”: Beatrice La Monaca di Trieste (che subentra a Eleonora Paron); “Miss Sport Givova Friuli Venezia Giulia” Maria Candotti di Villa Santina (Ud); “Miss Cinema Friuli Venezia Giulia”: Angela Borghese di Bagnaria Arsa (Ud); “Miss Sorriso Friuli Venezia Giulia”: Alice Frattolin di Pordenone; “Miss Miluna Friuli Venezia Giulia”: Michela D’Andrea di San Giorgio della Richinvelda (Pn); “Miss Rocchetta Bellezza Friuli Venezia Giulia”: Giulia Crosara di Trieste; “Miss Framesi Friuli Venezia Giulia”: Sofia Candotti di Milano (nata a Palmanova).

Informazioni ed aggiornamenti sono disponibili sulla pagina Facebook ed Instagram “Miss Italia Friuli Venezia Giulia”.

Foto Valter Parisotto