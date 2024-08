MARLENE in concerto venerdì 23 agosto a Lignano Sabbiadoro

Prosegue il calendario del Lignano Sunset Festivalcon un nuovo importante appuntamento. Domani, venerdì 23 agosto, a salire sul palco dell’Arena Alpe Adria saranno i Marlene Kuntz, che porteranno nella città balneare l’unico concerto in Friuli Venezia Giulia del tour che celebra i 30 anni di “Catartica”, disco capolavoro per la band e per tutto il rock italiano. Ibiglietti per il concerto, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Città di Lignano Sabbiadoro, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, nell’ambito del Lignano Sunset Festival, sono in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alle biglietterie del concerto, dalle19.00. Porte aperte al pubblico alle 19.30 e inizio concerto alle 21.30. Info e punti autorizzati su www.azalea.it.

Il 13 maggio del 1994 usciva “Catartica”, disco d’esordio dei Marlene Kuntz, destinato a diventare una vera e propria pietra miliare nella storia della musica italiana. L’album è il manifesto musicale della band che ha messo subito le cose in chiaro: linee di chitarra che hanno poi ispirato innumerevoli band a seguire, un sound che è diventato sin da subito simbolo assoluto di quel decennio musicale e un songwriting che, fino ad allora, non si era mai sentito prima. “Catartica è stato”, e lo è tuttora, un album epocale, intriso di un rock energico, abrasivo e allo stesso tempo melodico che è stato in grado di segnare per sempre un’epoca e che è destinato a restare indelebilmente nella testa e nel cuore di chi lo ha ascoltato e di chi lo ascolterà. Cristiano Godano, Luca Lagash, Riccardo Tesio, Davide Arneodo eSergio Carnevale ci faranno rivivere “in volo libero sugli anni andati ormai” tutta la potenza di quel periodo che ha fatto la loro storia e quella del rock italiano.

Il ricco calendario del Lignano Sunset Festivalvedrà la sua grande chiusura sabato 21 settembrecon il concerto di Umberto Tozzi che, accompagnato dall’orchestra, porterà all’Arena Alpe Adria il suo tour di addio alle scene “L’ultima notte rosa – The final tour”. Info e biglietti su www.azalea.it .