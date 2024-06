Nei Suoni dei Luoghi sabato 29 giugno a Latisana

Il festival Nei Suoni dei Luoghi guarda a Nova Gorica e Gorizia Capitale Europea della Cultura, passando per la capitale attuale, l’estone Tartu, con il primo concerto dello speciale ciclo dal titolo “Da Tartu 2024 a GO! 2025”, serie di eventi che unirà tre città – Nova Gorica, Gorizia e Tartu – e tre nazioni – Slovenia, Italia e Estonia – nel segno della cultura e della musica. L’appuntamento è quindi per sabato 29 giugno (ore 21.00) a Latisana, nell’Ex Stazione Ippica (Via Beorchia 22) per il concerto dal titolo “Music Party”. E come suggerisce il titolo l’evento sarà proprio una festa della musica, centrata con una delle caratteristiche principali della rassegna, la valorizzazione di giovani talenti. Sul palco di Latisana saliranno quindi le giovani promesse della musica classica europea che in questi giorni stanno partecipando (proprio a Latisana) al master organizzato dall’Associazione Progetto Musica, promotrice del festival. Assieme a loro ci saranno artisti di livello internazionale quali Alessandro Carbonare (clarinetto), Valentina Danelon (violino), Cristiano Gualco (violino), Gloria Campaner (pianoforte) e Alessandro Taverna (pianoforte), per un programma tutto da scoprire.

L’evento, organizzato in collaborazione con Kulturni dom di Nova Gorica, Tartu 2024 Capitale Europea della Cultura e Pro Latisana, è a ingresso libero con prenotazione obbligatoria scrivendo a [email protected] entro il 28 giugno. Il programma completo del festival è consultabile su www.neisuonideiluoghi.it .

Nell’ultimo weekend di giugno la città di Latisana è animata da una residenza musicale nella quale alcuni fra i migliori talenti emergenti italiani, sloveni ed estoni si incontrano per la prima volta. Con loro si uniranno dei musicisti professionisti provenienti dagli stessi tre Paesi, scelti perché ospitano una Capitale Europea della Cultura, Tartu nel 2024, Nova Gorica – Gorizia nel 2025. Quattro giorni per conoscersi e per formare dei nuovi ensemble eterogenei per età, per esperienze artistiche e culturali, ricchi di condivisioni, confronti, connessioni e scoperte stimolanti. Alla fine di questa “convivenza” siamo sicuri che a tutti dispiacerà salutarsi – ma sarà solo un arrivederci in attesa dei concerti finali – perciò il festival Nei Suoni dei Luoghi organizza una festa in musica, una serata gioiosa e sorprendente, per celebrare la gioia di suonare insieme e l’amicizia che non conosce confini. Il programma? Per questa volta sarà una sorpresa ma sarà un “Music Party”, questo è assicurato. Dopo il concerto seguirà un momento conviviale offerto da Casa Vinicola Canella di San Donà di Piave, con la linea di aperitivi che portano il nome di grandi compositori italiani.

Questi i prossimi appuntamenti del ciclo di concerti “Da Tartu 2024 a Go! 2025”: il 7 luglio a Villa Sbruglio, Giulaj, Prandi di San Pier d’Isonzo, con la giovane violinista italiana Giulia Rimonda e l’orchestra d’archi slovena Dissonance Ensemble, in “Le Quattro Stagioni” di Vivaldi. Il 7 agosto nei Giardini di Palazzo Attems a Gorizia, con la pianista Gloria Campaner e il violinista Cristiano Gualco. Il 31 agosto a Cerje di Miren – Kostanjevica torna “I Suoni della Pace – Zvoki Miru – The Sounds of Peace”, con Tara Korica (violoncello), Ludovica Borsatti (fisarmonica) e Valentina Danelon. Il 14 settembre alla Tubin’s Hall di Tartu con Heigo Rosin (percussioni), Francesco Minutello (tromba), Maali Toots (violoncello), Nicolò Spolettini (pianoforte). Il 4 ottobre al Castello di Kromberk di Nova Gorica con Alessandro Carbonare (clarinetto), Victoria Nava (pianoforte) e la violinista estone Katariina Tammemägi. Sconfinamento in Austria, il 18 ottobre a Kitzbühel, per l’ultimo appuntamento del ciclo con Alessandro Taverna, la violinista slovena Jelena Peji? e la violoncellista Chiara Kaufmann. Prossimo appuntamento con la programmazione di Nei Suoni dei Luoghi sarà invece il 3 luglio con l’Orchestra Sinfonica Inclusiva AMI.RITMEA e il coro Freevoices a Udine, nella Chiesa di San Cromazio d’Aquileia.

Nei Suoni Dei Luoghi è organizzato da Associazione Progetto Musica, con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Assessorato alla cultura e allo sport e Assessorato alle Attività Produttive e Turismo, econ il sostegno di Fondazione Friuli e Credifriuli.

