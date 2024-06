Rescue Camp e Rescue Day ESCUE CAMP al Bearzi. 2-3 luglio 2024

2 giornate dedicate alla scoperta delle Squadre di Emergenza e del pronto intervento

Martedì 2 e martedì 3 luglio 2024 verrà realizzato con l’aiuto della Protezione civile di Udine il “Rescue CAMP” ed il “Rescue Day” che coinvolgerà i ragazzi e le ragazze dell’Estate Ragazzi del Bearzi e gli allievi di terza media della scuola “Bellavitis” del Comprensivo Udine VI.

L’obiettivo, sempre più attuale, è quello di sensibilizzare le giovani generazioni sui temi della sicurezza e della prevenzione dei rischi legati alle calamità naturali.

Nel corso della due giorni i ragazzi incontreranno i vari gruppi che si occupano di gestione dell’emergenza e della sicurezza. In particolare parteciperanno:

squadra tecnico-logistica della Protezione Civile di Udine, squadra AIB (Antincendi Boschivi), squadra droni, l’Associazione Radioamatori Italiana, Croce Rossa, vigili del fuoco, FESN (Rete Sismica), OGS (Oceanografia e Geofisica Sperimentale), ARPA-OSMER, squadre cinofile per il soccorso, Corpo Forestale Regionale, ANA Udine, 3° Reggimento Artiglieria Terrestre, Carabinieri, Guardia di Finanza e Marina.

Qualche anticipazione:

Mezzi, attrezzature ed equipaggiamenti occuperanno i cortili del centro salesiano di Udine, ma i veri protagonisti sono i ragazzi e gli operatori. Da non dimenticare le unità cinofile di ricerca pronte per le dimostrazioni in superficie e in caso di valanga.

“Partecipare a questo progetto – ha sottolineato il direttore del Bearzi, don Lorenzo Teston, presentando l’iniziativa – significa promuovere la cultura del territorio e della prevenzione, stimolare i ragazzi a vivere in modo consapevole il loro ambiente, per conoscerlo, custodirlo, amministrarlo. Una esperienza significativa di cittadinanza”