ANNA e ELE A in concerto alla Fiera della Musica di Azzano Decimo venerdì 28 giugno

Dopo il live di Emma, due delle artiste più sorprendenti della nuova scena musicale italiana saranno le protagoniste del concerto in programma domani, venerdì 28 giugno, alla Fiera della Musica di Azzano Decimo (PN). Stiamo parlando di Anna Pepe, in arte Anna, e di Eleonora Antognini, in arte Ele A, che si alterneranno sul palco di Piazza Libertà per proporre al pubblico i rispettivi successi. I biglietti per il concerto sono in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alle biglietterie del concerto dalle 18.30. Porte aperte al pubblico dalle 19.30 e inizio concerto alle 21.30. Tutte le info su www.azalea.it .

Classe 2003 con oltre 1,5 m di follower su Instagram e oltre 1,9 m su TikTok, Anna è una vera appassionata di rap, cresciuta tra i vinili del padre DJ e una passione coltivata fin da piccola per la cultura urban americana. Lo stile di scrittura di Anna è graffiante e irriverente, senza fronzoli e sempre diretto e incisivo. Il suo singolo di debutto “Bando” ha ottenuto un successo mondiale che le ha regalato il doppio disco di Platino in Italia, nonché importanti collaborazioni nelle versioni remix (Rich The Kid, Maxwell, Endor, Gemitaiz&Madman). Il 2023 si apre con la collaborazione sul disco di Guè “Madreperla” dal titolo “Cookies n’ Cream” con il feat. di Sfera Ebbasta, rimasto in vetta alla classifica dei singoli di Spotify Italia per 3 settimane (di cui 2 consecutive) e certificato e volte Platino. Sempre nel 2023 Anna è stata scelta come unica artista italiana ad essere inclusa nella colonna sonora ufficiale di “Fast X”, l’ultimo film della saga di Fast and Furious con Vin Diesel. Anna è tornata nel 2024 con “I Got It”, brano da lei scritto e prodotto da Sadturs, Kiid, Adam11 e Usa Beats.

Ele A, classe 2002, nata e cresciuta a Lugano. Il suo gusto street pop cela in realtà un manifesto amore per l’estetica del rap. A giugno 2022 pubblica il primo Ep, “Zerodue Demo”, disco autoprodotto che viene distribuito esclusivamente in fisico, in un lungo tour estivo di oltre 20 date, che la porta a calcare prestigiosi palchi in Italia e all’estero, dal MI AMI di Milano allo Sziget Festival di Budapest. Debutta sulle piattaforme con i singoli “Mikado”, “Globo” e “Uno9999”. Tra le collaborazioni compaiono il brano “C’est la vie” del sassofonista francese Laurent Bardainne e “Verdad” del producer Golden Years insieme a Joan Thiele. Da maggio a settembre calca i palchi dei maggiori festival italiani e svizzeri. Pubblica ad agosto il suo ultimo singolo “Tennis Club” e collabora con Dj Shocca e Guè nella traccia “El Clásico”. A ottobre è con VillaBanks, nel suo album omonimo nella traccia “Game”.

ANNA PEPE e ELE A

Fiera della Musica

28 giugno _ ore 21.30

AZZANO DECIMO (PN), Piazza Libertà

Biglietti in vendita su Ticketone. Info e punti autorizzati su www.azalea.it