Nei Suoni dei Luoghi sabato 7 ottobre a Kitzbuel in Austria

Il festival internazionale di musica e territori Nei Suoni dei Luoghi presenta l’ultimo appuntamento del ciclo di concerti in avvicinamento a GO! 2025 Nova Gorica – Gorizia Capitale Europea della Cultura 2025. Dopo le date italiane e slovene, la tappa finale del percorso approda in Austria, nella splendida cornice montana di Kitzbühel, sabato 7 ottobre alle 20.00, ospitata negli spazi del Museum Kitzbühel, con l’obiettivo di promuovere GO! 2025 anche al di fuori dei confini territoriali italo-sloveni. Il concerto, dal titolo “Fantasia d’archi”, vedrà i musicisti Riccardo Penzo (violino), Hanna Schmidt (violino) e Ema Kre?i? (violoncello), emozionare il pubblico con un programma di musiche di Sollima, Bartók, Ravel, Glière, Berio, Haydn. Il concerto, organizzato in collaborazione con Museum Kitzbühel – Sammlung Alfons Walde, rientra anche nella rassegna musicale “Vier Jahreszeiten Kitzbüheler Konzertreihe” ed è a ingresso libero. Il programma completo su www.neisuonideiluoghi.it .

In questo concerto ascolteremo tre strumenti appartenenti alla famiglia degli archi, considerati i più vicini all’espressività della voce umana, impegnati in brani originali per le formazioni proposte. A partire da due violini, uniti nei pregevoli Duetti novecenteschi di Bartók e di Berio e in una Suite ricca di fantasia e suggestioni scritta dal geniale contemporaneo Giovanni Sollima, per passare al duo violino e violoncello, con il capolavoro della Sonata di Ravel e con 8 Pezzi di Glière, per finire in tre, con il Trio di Haydn, in omaggio all’Austria, che ospita l’evento.

Il museo del comune di Kitzbühel si trova in tre edifici storici degni di nota, la torre sud-ovest delle fortificazioni cittadine medievali, l’ex granaio e l’ex ufficio forestale. Offre una visione unica della storia e della cultura della città e della regione di Kitzbühel. I materiali espositivi raccontano la storia del villaggio e dei suoi abitanti a partire dall’età del bronzo intorno al 1000 a.C. per arrivare alla famosa stagione dell’affermazione degli sport invernali con Toni Sailer e il leggendario “Kitzbüheler Skiwunderteam” degli anni ‘50. Il fulcro della collezione permanente del museo è l’opera di Alfons Walde con 60 dipinti e oltre 100 grafici, disegni, fotografie e stampe dell’artista di Kitzbühel.

Prossimo appuntamento a Nei Suoni Dei Luoghi è quello con il Concerto al buio del 1° dicembre con “Gospel vibrations in the dark” all’Istituto Regionale Rittmeyer per i ciechi di Trieste. Info su www.neisuoniluoghi.it .

Nei Suoni Dei Luoghi è organizzato da Associazione Progetto Musica, con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Assessorato alla cultura e allo sport e Assessorato alle Attività Produttive e Turismo, econ il sostegno di Fondazione Friuli e Credifriuli.