Nei Suoni dei Luoghi: The NuVoices Project sabato 23 settembre

Ultimo appuntamento settembrino per il festival internazionale di musica e territori Nei Suoni dei Luoghi e 31° concerto totale proposto per questa ricca 25° edizione, che si chiuderà il prossimo 15 dicembre. Sabato 23 settembre riflettori accesi all’Auditorium Impero di Martignacco (Ud) dove sul palco protagonista sarà The NuVoices Project, diretto dal M° Rudy Fantin. La serata, dal titolo “20 anni di storia in FVG fra Gospel e Modern Music”, celebra appunto il ventennale di questo progetto e vedrà il gruppo composto dallo stesso Rudy Fantin(tastiere e hammond), Gaia Aprato (basso), Karim Tavani (chitarra) e Michele Di Gleria (batteria), oltre al coro composto da 14 cantanti, presentare un programma con che spazierà dai grandi successi italiani e internazionali ai classici del repertorio gospel americano. Il concerto, che avrà inizio alle 21.00, è a ingresso libero. Il programma completo su www.neisuonideiluoghi.it .

The NuVoices Project celebra i vent’anni di attività dell’associazione FVG Gospel Choir e propone uno spettacolo che unisce le variopinte voci del noto ensemble vocale. Il repertorio rappresenta un viaggio internazionale, che spazia fra conosciutissimi brani di artisti che hanno fatto la storia della musica mondiale (The Beatles e Justin Timberlake), passando per l’Italia (Giorgia e Claudio Baglioni), con alcune tappe importanti nella terra d’origine, il Friuli Venezia Giulia, per poi tornare al Gospel tradizionale e contemporaneo americano. Reduci dal recente successo che li ha salutati a Londra, ospiti del Music and Arts Global del Grammy Award americano Donald Lawrence, The NuVoices Project salirà sul palco per uno spettacolo memorabile. La sonorità e la cura del progetto sono nelle mani del Direttore Artistico, il maestro Rudy Fantin.

Prossimo appuntamento a Nei Suoni Dei Luoghi è quello di sabato 7 ottobre quando il festival sconfinerà in terra austriaca, precisamente a Kitzbühel, con il progetto “Fantasia d’archi” di Riccardo Penzo, Hanna Schmidt e Ema Kre?i?. Info su www.neisuonideiluoghi.it

Nei Suoni Dei Luoghi è organizzato da Associazione Progetto Musica, con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Assessorato alla cultura e allo sport e Assessorato alle Attività Produttive e Turismo, econ il sostegno di Fondazione Friuli e Credifriuli.