Nel giardino del Doge Manin 16-17 marzo 2024

L’ingresso alla manifestazione Nel giardino del Doge Manin ha un prezzo di 3,00€ a persona (gratuito per chi ha meno di 16 anni, per le persone diversamente abili e chi le accompagna).

Il biglietto è acquistabile a Villa Manin durante la giornata della manifestazione oppure online sul sito LiveTicket Le visite guidate, le proposte per i più piccoli e i workshop per gli adulti sono a numero chiuso. Si consiglia di prenotare all’email [email protected] o al numero 0432.821258