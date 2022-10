Non fare lo stesso errore: Come organizzare correttamente la camera da letto

La camera da letto è una stanza che dovrebbe essere utilizzata principalmente per dormire tranquillamente. Ma sempre più spesso diventa una stanza che svolge molti altri ruoli. Non commettere un errore simile e impara a organizzare correttamente la camera da letto.

A cosa dovrebbe servire la camera da letto?

La risposta a questa domanda è molto semplice. Idealmente, la camera da letto dovrebbe essere utilizzata solo per un sonno di qualità. La scelta di un letto e di un materasso di qualità è quindi importante. È necessario prestare attenzione anche all’ombreggiatura delle finestre, poiché la luce esterna (proveniente dall’illuminazione stradale artificiale o dalla luna piena) interferisce con la qualità del sonno.

Ma la realtà oggi è un po’ diversa e la camera da letto sta letteralmente diventando una stanza multifunzionale in molte case.

Per lavorare da casa, mettiamo una scrivania in camera da letto.

Nella camera da letto sono presenti attrezzature fitness per gli esercizi domestici.

Viene utilizzata per riporre i vestiti e vestirsi.

Qui parliamo spesso di cosmetici e make-up.

Ed è anche una stanza che usiamo come magazzino.

Perché questo approccio non è ideale?

Stai dicendo a te stesso che non c’è nulla di sbagliato nell’uso della camera da letto di cui sopra? Il problema è che la qualità del nostro sonno non ne beneficia se il cervello non percepisce l’intera camera da letto come un luogo in cui riposare e dormire.

Se ci si sposta a letto dalla scrivania accanto, il corpo ha difficoltà a passare rapidamente dalla modalità di lavoro stressante alla modalità di rilassamento. Allora potresti avere problemi a dormire: non riuscirai ad addormentarti e, di conseguenza, sarà più difficile alzarsi al mattino. Posiziona allora la scrivania nello studio o nel soggiorno. Lo stesso vale per le attrezzature per il fitness in camera da letto. Passare da una serie di flessioni e squat in pochi minuti alla posizione sdraiata è semplicemente innaturale per il nostro corpo.

Inoltre, i cosmetici e i trucchi devono essere conservati nell’armadietto del bagno e non esposti su una mensola o su una cassettiera in camera da letto.

Riponi i vestiti in una stanza separata, preferibilmente in un armadio. Una soluzione di questo tipo è ovviamente possibile solo in edifici nuovi in cui si prevede la costruzione di un guardaroba. In alcuni casi, il guardaroba può essere adibito a locale separato durante la ristrutturazione. In alternativa, è possibile utilizzare un paravento per separare almeno questa parte della camera da letto da quella dedicata al riposo.

Cosa conservare in camera da letto?

Soprattutto negli appartamenti, però, è comprensibile che la camera da letto debba avere un altro scopo. Pertanto, mobili con spazio di archiviazione sembrano essere la scelta ideale. Un letto o i ripiani più alti di un armadio possono essere utilizzati come spazio di archiviazione. Cerca di riporre qui le cose che non ti servono poi così spesso. In genere, si tratta di articoli stagionali, come le decorazioni per le vacanze o l’attrezzatura da montagna, o i costumi da bagno in inverno. D’altra parte, riponi gli oggetti di cui hai bisogno quotidianamente, ad esempio negli armadi del corridoio.

Prova e vedi

Se soffri di una scarsa qualità del sonno, i consigli sopra citati possono essere un modo per cambiare la situazione. Fai della tua camera da letto un luogo di riposo, relax, meditazione e sonno. Dopo il risveglio, esci dalla stanza e rientraci prima di andare a letto. Il tuo corpo percepirà la camera da letto in modo diverso e ti addormenterai molto meglio.

