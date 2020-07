Notte bianca a Udine. Sabato 1 Agosto 2020. Prenota il tuo posto

Doppio evento musicale in programma domani al Castello di Udine nell’ambito della Notte Bianca udinese. A salire sul palco saranno i Seven Eleven, fra i più seguiti tributi agli U2 del Nordest, e la dj e producer friulana e-Lisa. La serata è a ingresso gratuito, ma con prenotazione obbligatoria, che potrà essere effettuata anche alla biglietteria posta all’’ingresso del Castello a partire dalle 18.30. In ottemperanza con le direttive di contenimento del Covid-19, i posti dello spettacolo saranno nominali, seduti e distanziati. Le porte al pubblico apriranno alle 20.00 mentre l’inizio dello spettacolo sarà alle 21.00.

Per partecipare a un evento a ingresso gratuito è obbligatorio iscriversi inviando una mail al seguente indirizzo: [email protected]

Ciascun utente potrà riservare il posto per massimo 4 persone (inclusi i

bambini, di qualsiasi età).

In fase di prenotazione, è obbligatorio indicare nome, cognome e indirizzo mail

di ciascun partecipante, nonché numero di telefono della persona che effettua

la prenotazione.

Il giorno dell’evento, per accedere, basterà mostrare la conferma della

prenotazione ricevuta via mail da Azalea.it, e un documento di

riconoscimento.

Se, una volta effettuata la prenotazione, si è impossibilitati a partecipare al concerto,

è obbligatorio disdire la prenotazione entro e non oltre 5 giorni dalla data dell’evento.

Bambini: la prenotazione nominale è obbligatoria per i bambini di qualsiasi età

Disabili: scrivere all’indirizzo [email protected]

Il regolamento completo su www.azalea.it.

Il gruppo dei Seven Eleven nasce nel 2011 dall’unione di quattro musicisti da anni impegnati nella scena musicale friulana, accomunati da una grande passione per la musica dalla band irlandese U2. Quella che nasce è una Tribute Band che fa della passione per la musica e la cura del sound il suo punto di forza e che dopo qualche cambio in corsa, trova solidità nella formazione attuale formata da Jon Vox (Vocals), Nico (Bass guitar), Ivano (Drums), Dave (Guitars & Vocals). La band ripropone i più grandi classici degli U2 dai primi album fino agli ultimi lavori curando nei minimi dettagli i suoni e gli arrangiamenti rispettando tutte le caratteristiche che hanno reso famosi gli U2 nel mondo. I will follow, One, New year’s day, Sunday bloody sunday, Beautiful Day, Pride, Elevation, Where the streets have no name, Vertigo, With or without you sono solo alcuni dei brani proposti dai Seven Eleven che presenta un vasto repertorio in grado di soddisfare tutti i fan della band irlandese. e-Lisa, dj e producer friulana, nei suoi set ama rivisitare i più grandi successi dance sia con inediti mash-up sia con l’utilizzo di strumentazioni analogiche. Negli ultimi anni ha suonato in importanti festival come il Wish Outdoor a Lignano Sabbiadoro e aperto i concerti di grandi band e artisti come Martin Garrix, Subsonica, Sfera Ebbasta, Samuel, Giuliano Palma e Finley.

