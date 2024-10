Palmanova: Fiera di Santa Giustina, da venerdì 4 a lunedì 7 ottobre

Da venerdì 4 a lunedì 7 ottobre 2024, torna in Piazza Grande e nei Borghi di Palmanova la tradizionale Fiera di Santa Giustina, durante la quale sarà possibile assaggiare diversi prodotti tipici locali, italiani e internazionali e visitare mercatini e bancarelle hobbistiche passando in rassegna i numerosi stand posti nel cuore della città stellata. Sempre in Piazza Grande, il tradizionale Luna Park (aperto fino al 13 ottobre), con oltre 30 attrazioni. L’evento è organizzato dal Comune di Palmanova in collaborazione con ProPalma.

Domenica 6 ottobre alle 11, nel Duomo Dogale si celebrerà il 431° Anniversario di fondazione della Fortezza di Palmanova con il Te Deum e la Santa Messa, a cui parteciperanno anche il Funcoro di In Hoc Signo Tuta Aps, la Cantoria Parrocchiale di Sevegliano e i rievocatori del Gruppo Storico Città di Palmanova.

Oltre alla Fiera, nelle medesime giornate, ci saranno diverse proposte: l’incontro nel Salone d’Onore del Municipio dedicato alla Settimana della Dislessia (venerdì 4 alle 20), la rassegna di Modellismo Statico Militare nel Palazzo del Governatore alle Armi (5 e 6 ottobre dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30), la 19^Mostra Micologica sotto la Loggia in piazza (inaugurazione sabato 5 ottobre, ore 18:30, domenica 5 ottobre, apertura ore 9>20, lunedì 7 ottobre apertura ore 9-12) e la Pesca di Beneficenza sotto la Loggia della Gran Guardia (5-6 ottobre), organizzata dal Gruppo Alpini di Palmanova.

Dal 5 ottobre al 10 novembre, a 300 anni dalla sua nascita, la città di Palmanova riaccoglie Giacomo Leonardis, considerato tra i più completi e fecondi riproduttori incisori friulani. La rassegna – allestita nella Polveriera Napoleonica di Contrada Garzoni – raccoglie una quarantina di opere incise, ottenute nel corso degli anni attraverso donazioni ed acquisti facenti parte del patrimonio artistico del Civico Museo Storico di Palmanova. Apertura dal giovedì alla domenica 9:30>12:30 e 15>18 (ingresso gratuito).

Il Sindaco di Palmanova Giuseppe Tellini: ”Un weekend per festeggiare la compatrona e i 431 anni dalla fondazione della fortezza, ma non solo. Negli stessi giorni, infatti, la città stellata ospiterà diverse iniziative di carattere culturale, che renderanno la ricorrenza ancor più speciale”.

L’Assessore alla Cultura Silvia Savi aggiunge: “Un ottobre palmarino ricco di importanti attività culturali, dalla Fiera di Santa Giustina ai molteplici progetti che ne fanno da contorno, realizzati soprattutto grazie alla stretta sinergia tra Regione, Amministrazione Comunale e le diverse Associazioni, sempre molto attive e partecipi”.

Il programma completo dell’ottobre palmarino su: www.comune.palmanova.ud.it.