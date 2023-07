Palmanova invasa dai giovani. In 10.000 per SFERA EBBASTA

La città patrimonio dell’Umanità Unesco di Palmanova è stata invasa ieri dai giovani, accorsi in10 mila, moltissimi anche da fuori regione, per assistere alla prima tappa del nuovo tour estivo di Sfera Ebbasta. Conosciuto come il trap king, la rockstar del rap, artista da bilioni di ascolti e streaming, Sfera Ebbasta, autentico idolo dei giovani, rapper che ha saputo imporsi a livello internazionale, ha inaugurato con il concerto di ieri il calendario della rassegna “Estate di Stelle 2023“. La lunga giornata palmarina è iniziata già di primo mattino con l’arrivo dei primi fan, un flusso continuo che è andato intensificandosi per tutta la giornata, fino alle 21.30, orario di inizio del live. Oltre un’ora e mezza di spettacolo che ha visto Sfera presentare tutte le hit che hanno fatto la fortuna dei suoi album, uno fra tutti “Rockstar”, pubblicato nel 2018 e certificato 5 volte disco di platino. Prova superata per la città stellata e disagi ridotti al minimo nonostante il grande numero di arrivi in città, grazie al piano parcheggi (allestiti per la maggior parte sui bastioni fuori le mura). Prossimo appuntamento della rassegna Estate di Stelle il 7 luglio con l’arrivo a Palmanova del comico Pintus

Foto: Simone di Luca