Palmanova: torna la mezza maratona e le corse collaterali- 24 novembre 2024

In duemila per la 22^ edizione della Mezza Maratona “Città di Palmanova”. Domenica 24 novembre si rinnova l’appuntamento con la gara sui tradizionali 21,097 km che scatterà e arriverà in Piazza Grande, cuore della celebre città stellata, nel 2017 dichiarata Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco.

Oltre alla gara, sono previsti eventi collaterali, come la Staffetta delle Scuole (il venerdì prima) e una marcia di 5 o 10 km a passo libero non competitiva sui Bastioni di Palmanova (marcia non competitiva che partirà subito dopo la Mezza Maratona). LE INFO PER LE ISCRIZIONI

Partenza alle 10. Una decina di minuti prima, sempre da Piazza Grande, scatterà anche la prova dei pattinatori, attesi al via della mezza maratona (con una prova di carattere non agonistico) dopo un’assenza durata due anni. I duemila iscritti alla mezza maratona arriveranno da diverse regioni d’Italia e ben 17 nazioni (Austria e Slovenia in primis). Numeri importanti per quella che da diversi anni è la mezza maratona più frequentata del Friuli-Venezia Giulia e, anche nel 2023, ha trovato un posto tra le venti gare italiane più partecipate. Organizzata da Eventi Sportivi Palmanova Asd, l’edizione 2024 della Mezza Maratona “Città di Palmanova” sarà anche valida come campionato provinciale dell’AFDS, l’Associazione Friulana Donatori Sangue. Parteciperanno alla mezza maratona anche Silvia Furlani, la 63enne runner friulana affetta da sclerosi multipla che porta nelle corse in ogni parte d’Italia il suo messaggio di ottimismo e resistenza alla malattia, l’associazione Amici di Diego e Thomas Bandini, imprenditore ed esperto di digital marketing, autore del libro “Il maratoneta e l’oscuro passeggero”.

TOP RUNNERS – Si cercano gli eredi del burundese Leonce Bukuru e di Sara Bottarelli, primi nel 2023 rispettivamente in 1h05’37” e 1h12’26”. Le iscrizioni dell’ultima ora si sono allargate a due atleti etiopi arrivati direttamente dal loro Paese per correre a Palmanova: il 29enne Yadete Gebre Roba, accreditato di 2h11’58” nella maratona (Copenhagen 2019), allievo di Mersha Asrath, già coach dell’immenso Kenenisa Bekele, e la promettente 19enne Tenw Betelhem Derbush. Due keniani, Rodgers Maiyo (1h01’55” di personale) ed Enos Kales Kakopil (1h00’17”, primo all’inizio del mese alla Portogruaro Half Marathon, quest’anno anche secondo a Verona in 1h02’31”), sono tra i favoriti della gara maschile, dove sarà al via anche l’esperto sloveno Primoz Kobe, olimpico di maratona a Londra 2012 (1h06’28” di stagionale sulla mezza distanza e 1h04’55” di personale, risalente al 2010). Annunciato anche il friulano Steve Bibalo (1h07’16”), ultimo italiano ad imporsi (nel 2015) nella prova maschile. Tra le donne, cercherà il bis la bresciana Sara Bottarelli, azzurra della corsa in montagna (1h11’51” di personale). Riflettori puntati poi sulle etiopi Betselot Andualem Tadesse (1h11’55”), argento in Piazza Grande nel 2023, e Asmerawork Bekele Wolkeba (1h12’10” di record personale, quest’anno vincitrice nella mezza di Venaria Reale) e sulla giovane keniana Sharon Chebichiy (1h21’01”), in settembre terza a Udine. Recentemente Wolkeba e Chebichiy hanno corso da protagoniste (prima e seconda) la Portogruaro Half Marathon. I record da battere? 1h01’12” per gli uomini, 1h11’39” per le donne.

PERCORSO – Con l’edizione 2024 la Mezza Maratona “Città di Palmanova” torna sul percorso che ne ha accompagnato la crescita per 19 delle 21 edizioni sin qui disputate. Un tracciato veloce, scorrevole e che, dopo la partenza da Piazza Grande, attraverserà per due volte il suggestivo borgo di Clauiano. La scenografica Piazza Grande, cuore di Palmanova, con l’originale pianta esagonale e gli importanti edifici storici che vi si affacciano, continuerà ad ospitare partenza e arrivo della gara. Gli atleti lasceranno la città uscendo da Porta Udine e vi rientreranno, nel finale di gara, transitando per Porta Cividale. Dopo l’uscita da Palmanova gli atleti arriveranno a Sottoselva. Al quinto chilometro è previsto il passaggio per Clauiano. Il percorso si svilupperà poi verso Santa Maria la Longa, Merlara, Melarolo e Trivignano Udinese. Al quindicesimo chilometro, nuovo passaggio per Clauiano. Da lì, il ritorno nel territorio comunale di Palmanova, attraversando Ialmicco e nuovamente Sottoselva, prima di rientrare in città da Porta Cividale. È il percorso storico della Mezza Maratona “Città di Palmanova”,dove si è corso per tanti anni a partire dall’edizione inaugurale del 2003.Una sorta di anello allungato, interamente asfaltato e senza variazioni di pendenza: l’ideale per prestazioni cronometriche di rilievo.

RIANIMATORI DI CORSA – Tra gli iscritti alla mezza maratona di Palmanova c’è anche il BLS-RUN Team “…rianimatorINcorsa”, una squadra di podisti abilitati a svolgere manovre di rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione precoce. Il team, distinguibile per la caratteristica maglia arancione e un palloncino a forma di cuore, sarà composto da sette atleti: Erica Securo, Aurelio La Grasta, Sabato Cerchia, Cristian Gerussi, Alessia Epis, Chiara Rapretti e Gianni Stelitano, atleta di Codroipo che alcuni anni fa ha avuto l’idea di creare la squadra di soccorritori pronta ad intervenire, dall’interno della corsa, nel caso di particolari problematiche sanitarie.

SENATORI – Quattro atleti hanno partecipato alle precedenti 21 edizioni della mezza maratona e proveranno a fare… 22. I loro nomi? Mauro Bidoli, Pasquale Di Molfetta, Cristian Gerussi e Marco Grimaz.

EVENTI COLLATERALI – Per la manifestazione organizzata da Eventi Sportivi Palmanova Asd si annuncia un vero e proprio festival della corsa declinato in vari eventi che si svilupperanno lungo l’intero weekend, da venerdì 22 a domenica 24 novembre. L’obiettivo? Coinvolgere anche chi non partecipa direttamente alla mezza maratona, familiari e accompagnatori. Oggi, venerdì 22 novembre, spazio alla Staffetta delle Scuole per i ragazzi degli istituti medi e superiori del territorio. Domenica 24 novembre, dopo la partenza della mezza maratona, scatterà invece “Corriamo contro la violenza sulle donne” (Piazza Grande, ore 10.15), marcia non competitiva aperta a tutti (5 e 10 km) che nel 2023 ha registrato circa 600 partecipanti. Per tutto il weekend della manifestazione, Piazza Grande, dove gli atleti convergeranno per ritirare il pacco gara e il pettorale, sarà animata da intrattenimenti ed eventi. Il sipario di chiusura della manifestazione sarà costituito dal tradizionale Pasta Party. Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli.