Udine: Andrea Braido in concerto a Cervignano e allo Zanon – 28/29 novembre 2024

Il virtuoso chitarrista Andrea Braido noto ai più per la collaborazione memorabile, tra le altre, con il Vasco Rossi dell’epoca d’oro arriva in Friuli con due appuntamenti organizzati da Euritmica: a Cervignano, giovedì 28 novembre, ore 20:45 al Teatro Pasolini; a Udine, venerdì 29 novembre, ore 20:45 all’Auditorium Zanon.

Il progetto in trio – con batteria e hammond – interseca jazz, rock e blues, tra improvvisazione e interplay; per la data udinese si arricchisce di un’ampia parentesi dedicata a Jimi Hendrix, condivisa con la voce del musicista Alessio Velliscig.

Il Teatro Pasolini di Cervignano, giovedì 28 novembre alle ore 20:45, nell’ambito della stagione musicale e l’Auditorium Zanon, venerdì 29 novembre, alle ore 20:45, per la rassegna Note Nuove, ospitano Andrea Braido Jazz Organ Trio in concerto.

Chi ama e conosce il talento di Braido ancora una volta rimarrà colpito per la creatività e la costante voglia di rimettersi in gioco, questa volta in trio: genialità nelle scelte dei fraseggi, inventiva mai scontata nei vari soli, tecnica superlativa e un gusto musicale fuori dal comune sono i tratti salienti della personalità del grande chitarrista, in quest’occasione messi al servizio di una formazione che interseca jazz, rock e blues spaziando da brani dello stesso Braido a Miles Davis, Weather Report, Horace Silver, Benny Golson, Wes Montgomery. Un trio letteralmente esplosivo composto da Andrea Braido (chitarra e basso), Folco Fedele (batteria) e Yazan Greselin (organo Hammond).

Il concerto udinese accoglie un’attesa e ampia parentesi che ospita Alessio Velliscig, compositore e musicista dalla personalità marcata e dal timbro vocale graffiante che ripercorrerà alcuni must del mitico chitarrista di Seattle, da Hey Joe a Little Wing, Foxy Lady e Purple Haze.

Andrea Braido è uno dei migliori chitarristi italiani; la sua carriera è ricchissima di collaborazioni: ha suonato con Patty Pravo, Celentano, Mina, Ruggiero, Pausini, Zucchero, Ramazzotti. Dal 1989 al 1993, è stato al fianco di Vasco Rossi nel suo periodo più fortunato. Molte le collaborazioni anche all’estero, su tutte quella con Marcus Miller.

Braido è un chitarrista anomalo: ha una mano in più rispetto a tanti colleghi italiani ed europei, la mano destra. Non usa il plettro e ha trasformato la perdita di una falange, in un punto di forza. La mano sinistra vola sulla tastiera, l’altra scorre sulle sei corde percuotendole, accarezzandole, strappandole per poi sfiorarle di nuovo con estrema delicatezza e stupefacente tecnica.

Alessio Velliscig è un cantautore, compositore, arrangiatore e chitarrista udinese che si esibisce e scrive per varie formazioni, dal progressive al modern rock (Woodnite e 4B acoustic trio, …). Ha studiato composizione a Udine. Da sette anni è cantante per i Quintorigo: con loro nell’estate 2018 ha realizzato il doppio album “Opposites” e “Play Mingus vol.2” nel 2022. In qualità di solista ha pubblicato il disco “Kama” (2019).

I biglietti per sono disponibili al botteghino la sera dei concerti e online sul sito vivaticket.it.