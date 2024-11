Udine: recruiting day per 120 posti di lavoro! – 3 dic 2024

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con l’agenzia per il lavoro Randstad Italia, organizza una giornata di reclutamento per selezionare candidati da inserire in 8 aziende presenti sul territorio.

Le aziende cercano personale per 120 posti di lavoro. Le persone interessate a candidarsi devono inviare il proprio CV entro martedì 3 dicembre 2024 mediante uno o più link “MI CANDIDO” disponibili in questa pagina, scegliendo una o più aziende per le quali candidarsi (nel campo “Note” è possibile eventualmente esprimere la preferenza per il profilo di lavoro per il quale partecipare alla selezione).

QUI PER MAGGIORI INFO

Le aziende presenti al Recruiting Day sono le seguenti.