Paolo Crepet, psichiatra e sociologo a Trieste 13 maggio 2024

Dopo il tutto esaurito dello scorso luglio al Castello di Udine, Paolo Crepet, psichiatra, sociologo, educatore, saggista e opinionista stimatissimo dal pubblico italiano, tornerà protagonista in Friuli Venezia Giulia, al Politeama Rossetti di Trieste, il prossimo 13 maggio 2024 con il fortunato spettacolo “Prendetevi la Luna”. I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit srl e Scoppio Spettacoli, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG e Politeama Rossetti di Trieste, sono già in vendita sul circuito Ticketone e alle biglietterie del teatro. Tutte le info su www.azalea.it.

Così lo stesso Paolo Crepet descrive lo spettacolo: “Incontro tanta gente, mi chiedo che cosa possono volere da me. Certamente una guida, una speranza, forse perfino una luce che accendo i cuori di giovani e meno giovani. C’è sete e fame di parole, di pensiero. Cercano un’eresia in un mondo codificato. Non posso che dire loro ciò che mi sono ripetuto per anni lungo il corso della mia vita: “prendetevi la Luna”. Siate ambiziosi, cercate la vostra unicità. Bisogna avere la fronte alta e continuare a sognare. Il pericolo è nella bonaccia delle emozioni, nella rassegnazione, è in chi semina accidia e smarrimento come se fosse la regola del più aggiornato marketing dell’esistenza. Opporsi a tutto questo è il mio desiderio, la mia missione, la ragione per cui continuo a peregrinare nelle piazze e nei teatri. Cerco libertà, passione, coraggio. Il resto è noia.”

Psichiatra e sociologo italiano, Paolo Crepet si è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Padova e in Sociologia all’Università di Urbino. Si è specializzato in Psichiatria nella clinica psichiatrica dell’Università di Padova. È prolifico autore di saggi che indagano diversi aspetti del disagio della contemporaneità, coniugando un rigoroso approccio scientifico a una scrittura chiara e divulgativa.