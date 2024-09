Percoto Canta, la finale sabato 28 settembre a Udine

Si alza il sipario sulla finalissima della 37a edizione di Percoto Canta, il festival diventato un punto di riferimento per cantanti provenienti da tutto lo Stivale. I 12 finalisti, infatti, saliranno sabato 28 settembre alle 20.45 sul palco del Teatro Nuovo Giovanni da Udine per contendersi il super premio di 10 mila euro messo a disposizione dal Nuovo Imaie, il prestigioso Istituto mutualistico per la tutela degli artisti interpreti ed esecutori.

«Una piccola Sanremo – commenta il direttore artistico di Percoto Canta, Nevio Lestuzzi – dove le canzoni si mescolano allo spettacolo e dove a giudicare sarà una giuria d’eccezione, composta da grandi nomi della scena nazionale e internazionale, oltre che da una qualificata giuria di giornalisti oltre a quella popolare del pubblico intitolato all’indimenticabile figura di Mons. Lauro Minin».

Anche Karima in giuria di qualità

E partiamo proprio dalle giurie. La giuria di qualità sarà presieduta dalla cantautrice, direttrice d’orchestra e polistrumentista Andrea Mirò, conosciuta al grande pubblico per le sue diverse esibizioni al Festival di Sanremo, sia come cantante, sia come direttrice d’orchestra e, nel 2014, come membro della prestigiosa giuria dell’Eurovision Song Contest. Al suo fianco, Percoto Canta annuncia la presenza in giuria di un altro grande nome della musica italiana, Karima, volto noto al pubblico televisivo per la sua partecipazione all’edizione 2006 del noto programma “Amici”, dove vinse il premio della critica, ma anche per la sua partecipazione al festival di Sanremo nel 2009 o Tale e quale show e I migliori anni.

Oltre a loro, a giudicare i cantanti in gara saranno Umberto Labozzetta, grande esperto nel mondo della radio, comunicazione, eventi e pubbliche relazioni nonché direttore marketing di Casa Sanremo, Massimo della Pelle, organizzatore e tour manager per diversi artisti di fama internazionale e componente dello staff per l’organizzazione del Concerto del 1° Maggio di Roma, Daniela Plos, una delle più apprezzate vocal-coah del Friuli Venezia Giulia, Gianni Di Sario, presidente dell’Afi, la più storica associazione di discografici italiani.

Oltre a quella di qualità, un premio verrà assegnato dalla giuria della critica, composta da giornalisti delle testate regionali e non solo. Ne faranno parte Nicola Angeli per UdineToday, Daniela Bonitatibus per Il Gazzettino, Omar Costantini per Tv12 Medianordest, Andrea Flego per Radio Capodistria, Cinzia Martinelli per IMagazine, Lillo Montalto Monella per Rai, Maira Trevisan per Friuli Tv24, Alberto Zeppieri per Messaggero Veneto.

I concorrenti

I 12 cantanti in gara, che si cimenteranno ciascuno con un brano inedito e una cover, saranno accompagnati dal vivo da un’orchestra composta da 25 musicisti professionisti e la sezione archi sarà composta dai musicisti dell’orchestra giovanile “I Filarmonici Friulani”.

Ecco chi salirà sul palco del Nuovo di Udine: Momi (Codroipo – Ud), Daniele Cortello (Eraclea – Ve), Angela Cotterle (Trieste), Andrée Di Foggia (Grimoli – Ar), Silvia Lovicario (Brescia), Chiara Marinoni (Soncino – Cr), Sebastiano Mocci (Quartu Sant’Elena – Ca), Margherita Pettarin (Gorizia), Suzan (Trentola Ducenta – Ce), Andrea Sterrantino (Carvico – Bg), Luca Vidale (Lozza – Va), Martina Zerjal (Trieste).

La serata

Ricca di sorprese e musica la serata che sarà presentata da Luca Ferri e Giorgia Bortolossi e che sarà trasmessa in diretta su Radio Gioconda. Non mancherà poi, come sempre, il momento dedicato alla solidarietà, visto che Percoto Canta è da sempre vicina all’Aisla, associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica. Spazio, ovviamente, alla grande musica con i brani eseguiti dai cantanti che compongono la giuria di qualità, accompagnati come per tutti i concorrenti, rigorosamente dal vivo, dalla Percoto Canta Band.

Il premio internazionale

A margine del contest canoro, infine, si affianca anche il Premio Internazionale Percoto Canta, assegnato a cittadini italiani residenti all’estero. Il premio 2024 va alla cantautrice e pianista originaria di Sesto al Reghena (Pn), ma residente in Gran Bretagna, Aurora Rays. L’iniziativa, è organizzata in collaborazione con Ente Friuli nel Mondo che così vuole dare visibilità ad artisti italiani residenti all’estero e operanti nei settori della musica e dell’arte.

Le prevendite sono aperte e i biglietti (€ 15,00) sono acquistabili online sui siti www.percotocanta.it e https://www.euroticket.it/percoto2024/. Inoltre potranno essere acquistati presso la biglietteria del Teatro Nuovo Giovanni da Udine, anche sabato 28 settembre prima dell’inizio dello spettacolo.