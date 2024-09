Perpetuum Jazzile: 27 novembre 2024 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine

Sono l’Orchestra Vocale più famosa d’Europa e una delle più blasonate a livello mondiale, si chiamano Perpetuum Jazzile e si sono fatti conoscere e apprezzare in tutto il mondo per la reinterpretazione a cappella di “Africa” con oltre 23 milioni di visualizzazioni (link video https://bit.ly/pjafrica), la celebre hit dei Toto, che li hanno chiamati a duettare più volte nel corso dei loro tour europei. Riarrangiano e reinterpretano a modo loro, senza l’ausilio di alcuno strumento, i grandi successi pop mondiali: da “Telephone” di Lady Gaga a “Titanium” di David Guetta, passando per gli imperdibili medley degli Abba, dei Bee Gees, ovviamente degli stessi Toto, Queen e molti altri.

A più di 3 anni dall’ultimo concerto a Udine, a grande richiesta i Perpetuum Jazzile annunciano il loro ritorno live nel capoluogo friulano il prossimo 27 novembre 2024 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine: saranno uno dei nomi musicali internazionali della nuova stagione del Teatro Nuovo Giovanni da Udine I biglietti per il concerto – organizzato da VignaPR e FVG Music Live – saranno in vendita a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 18 settembre online su Ticketone.it, su Eilo.it e nei punti vendita autorizzati Ticketone.

Il successo dei Perpetuum Jazzile nasce dalla rete (su YouTube hanno superato i 100 milioni di views) e ben presto è arrivato alle grandi star mondiali: da David Crosby ad Allee Willis, agli attori Jeff Bridges e Harrison Ford, che sono rimasti colpiti e affascinati dai ritmi potenti, le preziose armonie e il sound assolutamente energico e travolgente, che si traducono in fantastiche interpretazioni a cappella di successi pop mondiali, musica jazz e contemporanea, arricchite da effetti e giochi vocali di assoluto livello, in grado di coinvolgere il pubblico a ogni concerto in ogni parte del mondo.

L’ensemble si distingue senza sforzo da tutti gli altri cori: il loro entusiasmo, gli arrangiamenti impeccabili, il loro suono eclettico, coreografie contagiose in combinazione con un pizzico di teatro rendono una serata di concerto con loro un’esperienza emozionante e indimenticabile.

«Il nostro segreto sta nella magia che riusciamo a sprigionare ovunque ci esibiamo.»

Bostian Usenik – secondo tenore

Foto: Simone Di Luca