Pierluca Mariti, 25 marzo 2025 a Udine

Con un passato da giurista pentito e manager in una multinazionale, alla soglia dei trent’anni, poco prima della pandemia, Pierluca Mariti ha deciso di rispolverare la sua mai sopita passione per la comicità e l’intrattenimento e in pochissimo tempo è diventato uno dei più seguiti stand up comedian italiani. Dapprima con @piuttosto_che, il suo profilo Instagram che conta quasi 300.000 follower e poi a teatro con “Ho fatto il Classico”, il suo primo spettacolo che tra il 2022 e il 2023 ha raggiunto le cinquanta repliche con innumerevoli serate da tutto esaurito.

Dopo il successo del suo primo monologo comico live, Pierluca Mariti è andato in terapia, ed è mai possibile che certe riflessioni le tenga solo per le quattro mura dello studio dello psicologo? Ma quando mai.

E, così, nasce “Grazie per la domanda”, il nuovo spettacolo che nei prossimi mesi lo porterà sui palchi dei principali teatri italiani: il 25 marzo 2025 Pierluca Mariti arriverà finalmente anche a Udine, al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. I biglietti per lo spettacolo – organizzato da VignaPR e FVG Music Live – saranno in vendita a partire dalle ore 14:00 di martedì 17 settembre online su Ticketone.it, Eilo.it e nei punti vendita autorizzati Ticketone.

“Grazie per la domanda” è un viaggio attraverso vicende personali ed esperienze collettive, viste ovviamente con la lente dell’ironia, alla ricerca della conoscenza di sé e di una certa leggerezza nell’affrontare piccole e grandi nevrosi quotidiane. Tra stress da vita adulta e ricordi di infanzia, dinamiche familiari senza tempo e nuove sfide per un artista in ascesa, tentativi di cambiare e consapevolezze di doversi accettare per come si è, Pierluca Mariti prova a mettere ordine ai pensieri e a raccontare ciò che normalmente non porta sugli schermi dei social e non si legge nemmeno sul suo libro (“Niente di che” è il suo primo romanzo, uscito a settembre 2023 per Rizzoli).

Se “Ho fatto il Classico” era un percorso nella letteratura alla ricerca di una chiave di attualità dopo due anni di pandemia e nuova normalità, Grazie per la domanda è invece un racconto personale, una lunga seduta di analisi senza l’analista, una confessione a cuore aperto e senza sconti: finalmente Pierluca Mariti fa il suo ritorno sul palco, atteso da tempo. Almeno da lui medesimo.

«Ride bene, chi ride di sé”

Pierluca Mariti

25 MARZO 2025, ore 21:00

UDINE, Teatro Nuovo Giovanni da Udine

Prezzi dei biglietti:

Platea € 30,00 + dp

Prima galleria € 26,00 + dp

Seconda galleria € 23,00 + dp

Terza galleria € 23,00 + dp

Biglietti in vendita a partire dalle ore 14:00 di martedì 17 settembre online su Ticketone.it, Eilo.it e in tutti i punti vendita autorizzati