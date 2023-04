Piattaforma coreografica internazionale-candidature da Italia ed estero: Al via il 23 aprile al teatro San Giorgio

Domenica 23 aprile alle ore 18:00 torna, sulla scena del teatro S. Giorgio, WhatWeAre, piattaforma di danza contemporanea per autori e interpreti promossa dall’ADEB, Associazione Danza e Balletto in collaborazione con Comune di Udine, CSS Teatro stabile di innovazione del FVG e Danza&Danza.

L’iniziativa, ideata da Elisabetta Ceron con la codirezione del pordenonese Massimo Gerardi (docente e rehearsal director Accademia del Teatro dell’Opera di Vienna), nasce allo scopo di dare visibilità alla ricerca di coreografi e danzatori anche emergenti. Per loro opportunità di incentivi ed esperienze professionali di alto profilo. Prestigiose, anche in questa 8^ edizione, le partnership con Università di danza, Compagnie e Centri di formazione coreutica in Italia, Francia, Austria, Slovenia e Svizzera. Delle numerose candidature giunte dall’Italia e dall’estero e preselezionate tramite call, 32 accedono alla fase live, con proposte e coreografi provenienti da Friuli, Veneto, Emilia-Romagna, Puglia, Lombardia, Sicilia, Austria e Romania.

Al Teatro S. Giorgio, i giovani artisti presenteranno le proprie coreografie a una commissione presieduta dalla danzatrice e coreografa Nastja Bremec e composta da direttori e/o rappresentanti delle Istituzioni partner: SAFest Festival Internazionale di Udine diretto da Claudio De Maglio, Compagnia Arearea di Udine diretta da Roberto Cocconi e Marta Bevilacqua, MNdance Company-Slovenia diretta da Nastja e Michal Rynia e Compagnia Linga-Losanna, Compagnia En Knap-Lubiana, Agora Coaching Project-Reggio Emilia, Dipartimento Danza Univesità MUK-Vienna, Pôle National Supérieur de Danse Rosella Hightower–Cannes. Novità di quest’anno la partnership con l’austriaca Gervasi Tanz Company, che ha messo a disposizione un Premio coreografico: 2 settimane di residenza alla RAUM 33 di Vienna finalizzata alla presentazione di una performance finale e la possibilità di collaborare con un compositore ricevendo supporto artistico e drammaturgico. Infine il Workshop-Audizione, Marturanum, a Barbarano Romano, diretto da Elio Gervasi completa le offerte 2023 di WhatWeAre intese a concretizzare percorsi professionalizzanti, tutti a titolo gratuito, ponendosi come obiettivo il monitoraggio, la promozione della danza di ricerca e lo studio sulla poetica del gesto nei suoi significati espressivi, sociali ed artistici. L’iniziativa è preceduta sabato 22 dalle ore 15.30, presso la sede dell’Associazione, da due masterclass di tecniche contemporanee e partnering tenute da Massimo Gerardi e Luca Zampar. Gli esiti di WhatWeAre saranno poi pubblicati sul sito: www.adebudine.it. (Prevendita il 23 p.v. presso il teatro)