Piazzale Cavedalis a Udine cambia volto, presto conclusi i lavori

Piazzale Cavedalis cambia volto: presto conclusi i lavori, il nuovo snodo rende più sicura la viabilità del centro studi

Si avvia alla conclusione l’intervento di riqualificazione di piazzale Cavedalis, uno dei nodi viari più delicati e strategici della città, che a breve verrà restituito con una configurazione totalmente rinnovata. Quello che fino a pochi mesi fa era un incrocio lento e complicato è stato trasformato in uno snodo moderno, sicuro e a scorrimento veloce, capace di riqualificare complessivamente l’area di accesso al centro studi.

L’intervento ha infatti ridefinito non solo l’assetto della viabilità, ma anche la qualità urbana di uno spazio centrale e molto frequentato da studenti, famiglie, residenti e pendolari. La nuova configurazione rende più ordinati e leggibili i flussi di traffico, aumenta la sicurezza degli attraversamenti e degli innesti stradali e offre una migliore accessibilità a tutta la zona per automobilisti, pedoni e ciclisti.

Le asfaltature nei primissimi giorni di maggio

A chiudere definitivamente l’opera saranno ora le asfaltature finali, programmate durante il fine settimana del Primo Maggio, così da limitare al massimo i disagi alla circolazione in giornate in cui il traffico cittadino sarà meno intenso, anche in virtù della chiusura delle scuole. Si tratta dell’ultimo passaggio necessario per consegnare alla città un’infrastruttura pienamente completata, funzionale e duratura.

Le parole dell’Assessore Marchiol

“Con la conclusione delle piantumazioni e l’avvio delle asfaltature finali, restituiamo a Udine un piazzale Cavedalis profondamente rinnovato – sottolinea l’assessore ai Lavori Pubblici e alla Viabilità Ivano Marchiol -. Come più volte sottolineato, in questo spazio il verde non è un semplice contorno, ma uno strumento per migliorare la qualità dell’aria e la bellezza dei nostri spazi quotidiani. Ringrazio i cittadini per la pazienza durante i cantieri: la scelta di operare in notturna per il tappeto finale di maggio va proprio nella direzione di ridurre al minimo l’impatto sulla viabilità, garantendo al contempo un risultato tecnico eccellente e duraturo”.

Le piantumazioni e il decoro del nuovo Piazzale Cavedalis

Grande attenzione è stata dedicata anche alle sistemazioni a verde e al decoro urbano, che contribuiscono a dare un nuovo volto all’intero piazzale. Le piantumazioni, già effettuate, hanno portato nuovi alberi, essenze ornamentali, arbusti e superfici erbose pensati per coniugare qualità estetica, sostenibilità e facilità di manutenzione. La rotatoria e gli spazi adiacenti all’istituto Zanon sono stati valorizzati con nuove aiuole, macchie arbustive e soluzioni paesaggistiche capaci di migliorare l’impatto visivo e rendere più accogliente tutto il contesto urbano su cui è intervenuto il Comune. A completare la riqualificazione contribuiranno anche nuovi elementi di arredo urbano, tra cui panchine e cestini portarifiuti, inseriti per favorire la vivibilità, la sosta e la cura degli spazi pubblici.

Il nuovo Parcheggio Villalta

Proprio in Piazzale Cavedalis, infine, a ridosso del centro storico, si potrà contare a breve anche su un nuovo importante polo della sosta: recentemente è stato definito l’accordo tra Sistema Sosta e Mobilità e Sabolarie Haven & Hospitality per la gestione del parcheggio di via Bassi, al piano interrato del nuovo Spazio Villalta. La struttura, collocata nella nuova sede dell’ITS Academy nata dalla riqualificazione dell’ex Dormisch mette a disposizione 103 posti auto e rappresenterà un’infrastruttura importante per residenti, pendolari, lavoratori e studenti che ogni giorno raggiungono il centro cittadino. L’accesso al parcheggio avverrà proprio dalla nuova rotatoria di piazzale Cavedalis, mentre l’uscita sarà su via Bassi. L’apertura è prevista entro l’estate.