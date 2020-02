Picciridda – Con i piedi nella sabbia (2020): Trailer Ufficiale del Film – HD

Per i nuovi trailer italiani in HD di tutti i film prossimamente al cinema, iscriviti al canale Youtube di ComingSoon.it: http://goo.gl/8tXZVx

Diretto da: Paolo Licata

Cast: Marta Castiglia, Lucia Sardo, Tania Bambaci, Katia Greco, Ileana Rigano, Federica Sarno, Maurizio Nicolosi e Loredana Marino

#Picciridda in tutti i cinema italiani dal 5 marzo 2020.

Picciridda narra la storia di Lucia, una bambina di undici anni affidata dai genitori – costretti ad emigrare in Francia in cerca di lavoro-, a nonna Maria, una donna severa e apparentemente incapace di manifestare i propri sentimenti. Maria non parla con la sorella da anni e impedisce alla piccola Lucia di frequentare la famiglia di quest’ultima senza però svelare mai il motivo di tanta ostilità.

Un monito che Lucia, per ingenua curiosità e apertura verso il prossimo, finisce invece per disattendere, arrivando in prima persona, e a caro prezzo, a confrontarsi con il terribile segreto da cui la nonna aveva tentato invano di proteggerla.

Ma sarà proprio grazie a quella nonna dai modi bruschi e sbrigativi, tanto amata ma a volte anche odiata e temuta, che Lucia riuscirà infine a risollevarsi, imparando a crescere con dignità e forza lasciandosi alle spalle i fantasmi del passato.

La trama, la recensione e altri video del film Picciridda – Con i piedi nella sabbia: http://bit.ly/2VbfSEh

Seguici sul nostro sito web: http://www.comingsoon.it/

Seguici su Facebook: http://goo.gl/p3bFALSeguici

Seguici su Instagram: http://bit.ly/2SXZSml

Seguici su Twitter: http://goo.gl/xPXhK2

#ComingSoon

ComingSoon è il canale ufficiale Youtube di ComingSoon.it. Su Coming Soon trovate tutti i Trailer più recenti, le Interviste Esclusive agli Attori del momento, le Videorecensioni, le immagini dai Backstage e le Clip in italiano dei film più attesi in uscita al cinema.

ComingSoon è un punto di riferimento per tutti gli appassionati di cinema, ma non solo: c’è spazio per tutto il mondo dell’entertainment: Digital video, Serie TV, Musica, TV e Streaming.

Per tutti gli aggiornamenti sui Trailer in Italiano dei film in uscita al cinema guarda qui:http://bit.ly/38FjeDb

Per tutte le Interviste Esclusive targate Coming Soon: http://bit.ly/2P5M5sJ