Previsioni traffico autostrada 8-9 agosto 2020

Un week end “fotocopia” di quello passato per quanto riguarda il traffico previsto sulla rete di Autovie Venete. Il calo dei transiti turistici durante i fine settimana estivi sono attestati sul meno 19% il sabato e il meno 16% la domenica, una percentuale che comprende praticamente gli arrivi da oltre confine in direzione nodo di Palmanova e quelli del corridoio Milano-Trieste. I transiti attesi sono stimati fra 144 e 150 mila veicoli nella giornata di sabato 9, fra 123 e 124 mila quelli previsti per la giornata di domenica 10 agosto. Come sempre l’intensificazione dei flussi inizierà già da domani, venerdì 7 agosto soprattutto sulla A4 Venezia-Trieste direzione Trieste, con possibili rallentamenti o code in uscita alla barriera di Trieste Lisert, mentre in direzione Venezia il traffico sarà sostenuto durante tutta la giornata, così come sulla A57 Tangenziale di Mestre in direzione Trieste. In aumento i flussi di traffico attesi per sabato 8 agosto sia al mattino sia al pomeriggio sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste, con possibili code in uscita alla barriera di Trieste e in prossimità degli svincoli in direzione delle località balneari. Situazione analoga in direzione Venezia. Anche sulla A23 Palmanova-Udine in direzione Palmanova sono attesi flussi intensi di veicoli. Per domenica 9 agosto traffico elevato ma senza congestioni su tutta la A4 in entrambe le direzioni. Qualche rallentamento ai caselli balneari potrebbe verificarsi nel tardo pomeriggio per il rientro dal mare. Autovie, per questo fine settimana, ha come sempre potenziato l’organico ai caselli e previsto la presenza di personale addetto alla segnalazione sui piazzali dove maggiormente si concentrerà il traffico. Presidi fissi per il soccorso meccanico a San Stino, Latisana e San Giorgio; a San Donà di Piave e San Giorgio presidi fissi per il soccorso sanitario. I divieti di transito per i mezzi pesanti saranno in vigore dalle 16,00 alle 22,00 di venerdì 7; dalle 8,00 alle 22,00 di sabato 8; e dalle 7,00 alle 22,00 di domenica 9 agosto.

Lo sciopero

Autovie Venete informa che per domenica 9 e lunedì 10 agosto è stato indetto, dalle Organizzazioni Sindacali, uno sciopero nazionale di 4 ore del personale delle autostrade. L’astensione dal lavoro interesserà, nella giornata di domenica gli addetti all’esazione ai caselli e il personale turnista, mentre in quella di lunedì il personale tecnico amministrativo. A proclamare lo sciopero sono Filt Cgil, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Viabilità. Lo sciopero coinvolge anche Autovie Venete che precisa come dallo sciopero sia escluso tutto il personale sottoposto alla regolamentazione dello sciopero (legge 146/90 e successive modifiche), provvedimento che disciplina il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali che – per quanto riguarda la Società – comprendono gli operatori del Centro Radio Informativo (CRI) gli ausiliari alla viabilità (SAV), gli addetti alla gestione impianti e alla manutenzione d’urgenza. Il personale del comparto esazione (caselli) e quello turnista ma non sottoposto alla regolamentazione dello sciopero, si asterrà dal lavoro dalle due di notte alle sei del mattino, dalle 10,00 alle 14,00; dalle 18,00 alle 22,00 di domenica 9 agosto, mentre il personale tecnico amministrativo non turnista lunedì 10 agosto sciopererà nelle ultime quattro ore della giornata lavorativa.