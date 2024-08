Pride FVG a Lignano: sabato 31 agosto 2024 Pride Village e corteo

Il Friuli Venezia Giulia Pride è una manifestazione politica, sociale e culturale. Ha lo scopo di dare visibilità di ogni persona gay, lesbica, bisessuale, transgender, intersex, asessuale o che non si identifica come eterosessuale e/o cisgender combattendo il pregiudizio, le discriminazioni e la violenza in ogni loro forma attraverso la piena autodeterminazione e la libera espressione della propria identità.

Il 31 agosto alle ore 10.00, presso il Pala Pineta a Lignano, si aprirà il Pride Village e per la prima volta nella storia di FVG Pride, le occasioni per stare assieme inizieranno ben prima del corteo.

Quest’anno, infatti, anche durante la mattinata, dalle 11.30, e fino alle 15.30, ci sarà modo di fare comunità, ascoltare buona musica e confrontarci su tematiche rilevanti che riguardano il manifesto dell’edizione di quest’anno

Il 31 agosto 2024 è previsto l’allestimento di un “Pride Village” nella pineta antistante il

PalaPineta a partire dalle 11.00 circa e lo svolgimento di un corteo lungo le vie di Lignano

nel tardo pomeriggio. Il percorso del corteo dovrà essere concordato con gli organi di

sicurezza, ma in linea di massima si prevede che la partenza avvenga nei pressi del parco

PalaPineta, continui attraversando i due corsi del centro di Lignano e termini infine al

PalaPineta.

Un calendario di artisti locali e ospiti che aggiungeranno qualcosa di speciale all’evento.

11:30 – 12:00

Brass (Pride FVG) Band – Gruppo itinerante di fiati e percussioni, che porta suoni da tutta la regione e oltre!

12:00 – 13:00

Loosing Money – Band emergente rock/punk, pront? a far vibrare il palco!

13:00 – 13:30

Aloe – Cantautor? pop emergente, con testi che arrivano dritti al cuore.

13:30 – 14:00

PUNTiNO – Giovane cantautore di Trieste che torna live col suo nuovo singolo, accompagnat? da due ballerin? per uno show imperdibile!

14:00 – 15:00

Karem Rohana (@karem_from_haifa) – Attivista e divulgatore, condividerà la sua storia e la sua lotta per la causa palestinese.

15:00 – 15:30

Jack Scarlett – Cantante con una voce da non perdere!

FVG Pride! Per aiutarti a orientarti meglio, consulta la piantina dell’evento, dove troverai tutte le aree di interesse:

– Area Gazebi (segnalato sulla mappa verde)

– Bagni Chimici (segnalato sulla mappa in viola)

– Furgone Service e DJ Set (segnalato sulla mappa in azzurro)

– Area Chiosco Bevande (segnalato sulla mappa in arancione)

– Area Food Truck (segnalato sulla mappa in rosso)

– Area Gazebi FVG Pride (segnalato sulla mappa in blu scuro)

– Area Performances (segnalato sulla mappa in verde scuro)

– Area Bimbi (segnalato sulla mappa in giallo)

– Aree di Decompressione (segnalato sulla mappa in grigio)

Alcune informazioni sui parcheggi: sul lungomare Kechler troverete dei parcheggi blu a pagamento. Nelle vie limitrofe interne, invece, la maggior parte dei parcheggi disponibili sono bianchi.

Davanti ai food truck sono presenti dei posteggi per le biciclette.

Goditi la giornata, esplora gli spazi, e divertiti!